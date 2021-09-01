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Амурская область
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Глава Приамурья рассказал о выплатах для привлечения молодежи в агросферу
Глава Приамурья рассказал о выплатах для привлечения молодежи в агросферу - РИА Новости, 01.09.2021
Глава Приамурья рассказал о выплатах для привлечения молодежи в агросферу
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о региональных выплатах для привлечения молодых специалистов в сферу сельского хозяйства. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:54
2021-09-01T12:54
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о региональных выплатах для привлечения молодых специалистов в сферу сельского хозяйства."Сельское хозяйство является ведущей сферой экономики Амурской области. Формирование системы кадров, обладающих высоким уровнем квалификации, является ключевым фактором эффективности АПК и конкурентоспособности сельхозпродукции. На сегодняшний день семь молодых специалистов уже получили региональные выплаты, из них два человека со средним профессиональным образованием, пять человек – с высшим образованием. Они уже приступили к работе в сельскохозяйственных организациях Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Ивановского районов", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Уточняется, что в этом году правительство Приамурья выделило 7,3 миллиона рублей на привлечение молодых специалистов в сферу сельского хозяйства.Как уточняют власти, данное пособие – дополнительное материальное стимулирование молодых специалистов агропромышленного комплекса для закрепления в селах и на сельскохозяйственных предприятиях региона. Его могут получать выпускники учебных заведений, трудоустроившиеся в сельской местности и заключившие трудовой договор в соответствии с полученной квалификацией с сельхозтоваропроизводителем либо областным государственным учреждением ветеринарии.
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
12:54 01.09.2021
 
Глава Приамурья рассказал о выплатах для привлечения молодежи в агросферу

Власти Приамурья выделили 7,3 миллиона рублей на привлечение молодежи в агросферу

© РИА Новости / Елена Тимошенко Староверы из Южной Америки осматривают соевые поля в Амурской области
Староверы из Южной Америки осматривают соевые поля в Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Елена Тимошенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о региональных выплатах для привлечения молодых специалистов в сферу сельского хозяйства.
"Сельское хозяйство является ведущей сферой экономики Амурской области. Формирование системы кадров, обладающих высоким уровнем квалификации, является ключевым фактором эффективности АПК и конкурентоспособности сельхозпродукции. На сегодняшний день семь молодых специалистов уже получили региональные выплаты, из них два человека со средним профессиональным образованием, пять человек – с высшим образованием. Они уже приступили к работе в сельскохозяйственных организациях Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Ивановского районов", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Уточняется, что в этом году правительство Приамурья выделило 7,3 миллиона рублей на привлечение молодых специалистов в сферу сельского хозяйства.
"Министерство сельского хозяйства области продолжает прием документов для предоставления ежемесячного и единовременного денежного пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса", - сообщает правительство региона.
Как уточняют власти, данное пособие – дополнительное материальное стимулирование молодых специалистов агропромышленного комплекса для закрепления в селах и на сельскохозяйственных предприятиях региона. Его могут получать выпускники учебных заведений, трудоустроившиеся в сельской местности и заключившие трудовой договор в соответствии с полученной квалификацией с сельхозтоваропроизводителем либо областным государственным учреждением ветеринарии.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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