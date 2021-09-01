https://ria.ru/20210901/priamure-1748148474.html

Глава Приамурья рассказал о выплатах для привлечения молодежи в агросферу

Глава Приамурья рассказал о выплатах для привлечения молодежи в агросферу - РИА Новости, 01.09.2021

Глава Приамурья рассказал о выплатах для привлечения молодежи в агросферу

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о региональных выплатах для привлечения молодых специалистов в сферу сельского хозяйства. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:54

2021-09-01T12:54

2021-09-01T12:54

амурская область

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о региональных выплатах для привлечения молодых специалистов в сферу сельского хозяйства."Сельское хозяйство является ведущей сферой экономики Амурской области. Формирование системы кадров, обладающих высоким уровнем квалификации, является ключевым фактором эффективности АПК и конкурентоспособности сельхозпродукции. На сегодняшний день семь молодых специалистов уже получили региональные выплаты, из них два человека со средним профессиональным образованием, пять человек – с высшим образованием. Они уже приступили к работе в сельскохозяйственных организациях Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Ивановского районов", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Уточняется, что в этом году правительство Приамурья выделило 7,3 миллиона рублей на привлечение молодых специалистов в сферу сельского хозяйства.Как уточняют власти, данное пособие – дополнительное материальное стимулирование молодых специалистов агропромышленного комплекса для закрепления в селах и на сельскохозяйственных предприятиях региона. Его могут получать выпускники учебных заведений, трудоустроившиеся в сельской местности и заключившие трудовой договор в соответствии с полученной квалификацией с сельхозтоваропроизводителем либо областным государственным учреждением ветеринарии.

https://ria.ru/20210831/pamyatnik-1747982377.html

амурская область

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общество, амурская область, василий орлов (губернатор)