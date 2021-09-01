https://ria.ru/20210901/pozhary-1748135155.html

Путин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с пожарами в Якутии

Путин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с пожарами в Якутии - РИА Новости, 01.09.2021

Путин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с пожарами в Якутии

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогал бороться с пожарами в Якутии, и заверил, что власть поможет пострадавшим. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:57

2021-09-01T11:57

2021-09-01T14:04

общество

владивосток

владимир путин

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогал бороться с пожарами в Якутии, и заверил, что власть поможет пострадавшим."Теперь, что касается Якутии, я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто приложил максимальные усилия для борьбы с пожарами. Имею в виду не только сотрудников МЧС или лесоохраны, но и добровольцев, которых оказалось много, и люди проявили и проявляют до сих пор самые свои лучше качества, работают в очень тяжелых, в опасных условиях и решают задачи во имя своей республики и во имя всей страны", - сказал Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке."Сделаем все для того, чтобы поддержать их в будущем, будем совершенствовать нормативную базу с тем, чтобы увеличивать и роль, значение, ответственность федеральных органов власти на этом направлении. Ну и, конечно, безусловно, сделаем все для того, чтобы помочь людям, которые пострадали", - добавил президент.Восьмого августа из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам в Якутии ввели режим ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера действует в республике с 13 августа.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210831/pozhary-1748038496.html

владивосток

республика саха (якутия)

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общество, владивосток, владимир путин, республика саха (якутия), природные пожары в россии