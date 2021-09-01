https://ria.ru/20210901/plasticheskayakhirurgiya-1748208824.html

Онлайн-конференция о науке и образовании в пластической хирургии

Онлайн-конференция о науке и образовании в пластической хирургии - РИА Новости, 01.09.2021

Онлайн-конференция о науке и образовании в пластической хирургии

7 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Наука и образование в пластической хирургии".

2021-09-01T17:52

2021-09-01T17:52

2021-09-01T17:52

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Задать вопросУчастники:- главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента г. Москвы, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья МАНТУРОВА;- председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ, президент РУДН, академик Российской академии образования Владимир ФИЛИППОВ;- пластический, реконструктивный и челюстно-лицевой хирург, заведующая отделением реконструктивной хирургии Института пластической хирургии и косметологии Елена ВЕРБО;- главный внештатный специалист пластический хирург Северо-Западного ФО Министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Мария ВОЛОХ;- профессор РАН, главный внештатный специалист пластический хирург ЦАО Департамента здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Валентин ШАРОБАРО.Какие ключевые научные исследования в направлении пластической и реконструктивной хирургии реализуются сегодня? Какую роль играют публикации в научных журналах для повышения эффективности клинической деятельности? Как развитие современной науки в пластической хирургии повлияет на содержание примерных образовательных программ в рамках разрабатываемого ФГОС и планируемой пятилетней ординатуры?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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