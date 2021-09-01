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Онлайн-конференция о науке и образовании в пластической хирургии
Онлайн-конференция о науке и образовании в пластической хирургии - РИА Новости, 01.09.2021
Онлайн-конференция о науке и образовании в пластической хирургии
7 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Наука и образование в пластической хирургии".
2021-09-01T17:52
2021-09-01T17:52
анонсы
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Задать вопросУчастники:- главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента г. Москвы, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья МАНТУРОВА;- председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ, президент РУДН, академик Российской академии образования Владимир ФИЛИППОВ;- пластический, реконструктивный и челюстно-лицевой хирург, заведующая отделением реконструктивной хирургии Института пластической хирургии и косметологии Елена ВЕРБО;- главный внештатный специалист пластический хирург Северо-Западного ФО Министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Мария ВОЛОХ;- профессор РАН, главный внештатный специалист пластический хирург ЦАО Департамента здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Валентин ШАРОБАРО.Какие ключевые научные исследования в направлении пластической и реконструктивной хирургии реализуются сегодня? Какую роль играют публикации в научных журналах для повышения эффективности клинической деятельности? Как развитие современной науки в пластической хирургии повлияет на содержание примерных образовательных программ в рамках разрабатываемого ФГОС и планируемой пятилетней ординатуры?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:52 01.09.2021
 

Онлайн-конференция о науке и образовании в пластической хирургии

Читать ria.ru в
7 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Наука и образование в пластической хирургии".
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Участники:
- главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента г. Москвы, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья МАНТУРОВА;
- председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ, президент РУДН, академик Российской академии образования Владимир ФИЛИППОВ;
- пластический, реконструктивный и челюстно-лицевой хирург, заведующая отделением реконструктивной хирургии Института пластической хирургии и косметологии Елена ВЕРБО;
- главный внештатный специалист пластический хирург Северо-Западного ФО Министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Мария ВОЛОХ;
- профессор РАН, главный внештатный специалист пластический хирург ЦАО Департамента здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Валентин ШАРОБАРО.

Какие ключевые научные исследования в направлении пластической и реконструктивной хирургии реализуются сегодня? Какую роль играют публикации в научных журналах для повышения эффективности клинической деятельности? Как развитие современной науки в пластической хирургии повлияет на содержание примерных образовательных программ в рамках разрабатываемого ФГОС и планируемой пятилетней ординатуры?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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