В администрации США рассказали о встрече Байдена и Зеленского
Представитель администрации США: Байден и Зеленский проведут переговоры в среду
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в среду проведут расширенные переговоры с участием своих советников, а после – в формате тет-а-тет, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.
"Президент Байден и президент Зеленский проведут расширенную двухстороннюю встречу с участием своих ключевых советников, после чего лидеры перейдут на переговоры в формате тет-а-тет, что даст им возможность говорить друг с другом более прямо", - сообщил американский чиновник высокого ранга в ходе брифинга.
По его словам, Вашингтон на этих переговорах рассчитывает обсудить перспективы оказания Киеву дополнительной помощи в сфере безопасности, а также ряд других вопросов двухсторонней повестки дня.
Также Байден и Зеленский объявят о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Киева и борьбе с влиянием проекта строительства газопровода "Северный поток — 2".
"Президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, который возглавит министерство энергетики", - сообщил американский чиновник.
По его словам, конечной целью данного диалога будут "привлечение инвестиций в энергетическую безопасность посредством проведения реформ, сокращение выбросов парниковых газов, а также на борьбу с влиянием проекта газопровода "Северный поток — 2".
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.