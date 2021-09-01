https://ria.ru/20210901/peregovory-1748138439.html

В администрации США рассказали о встрече Байдена и Зеленского

В администрации США рассказали о встрече Байдена и Зеленского - РИА Новости, 01.09.2021

В администрации США рассказали о встрече Байдена и Зеленского

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в среду проведут расширенные переговоры с участием своих советников, а после – в формате тет-а-тет,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:07

2021-09-01T12:07

2021-09-01T12:07

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в среду проведут расширенные переговоры с участием своих советников, а после – в формате тет-а-тет, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов."Президент Байден и президент Зеленский проведут расширенную двухстороннюю встречу с участием своих ключевых советников, после чего лидеры перейдут на переговоры в формате тет-а-тет, что даст им возможность говорить друг с другом более прямо", - сообщил американский чиновник высокого ранга в ходе брифинга.По его словам, Вашингтон на этих переговорах рассчитывает обсудить перспективы оказания Киеву дополнительной помощи в сфере безопасности, а также ряд других вопросов двухсторонней повестки дня.Также Байден и Зеленский объявят о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Киева и борьбе с влиянием проекта строительства газопровода "Северный поток — 2"."Президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, который возглавит министерство энергетики", - сообщил американский чиновник.По его словам, конечной целью данного диалога будут "привлечение инвестиций в энергетическую безопасность посредством проведения реформ, сокращение выбросов парниковых газов, а также на борьбу с влиянием проекта газопровода "Северный поток — 2".Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/zelenskiy-1748120484.html

https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748095320.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2