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В администрации США рассказали о встрече Байдена и Зеленского
В администрации США рассказали о встрече Байдена и Зеленского - РИА Новости, 01.09.2021
В администрации США рассказали о встрече Байдена и Зеленского
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в среду проведут расширенные переговоры с участием своих советников, а после – в формате тет-а-тет,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:07
2021-09-01T12:07
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в среду проведут расширенные переговоры с участием своих советников, а после – в формате тет-а-тет, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов."Президент Байден и президент Зеленский проведут расширенную двухстороннюю встречу с участием своих ключевых советников, после чего лидеры перейдут на переговоры в формате тет-а-тет, что даст им возможность говорить друг с другом более прямо", - сообщил американский чиновник высокого ранга в ходе брифинга.По его словам, Вашингтон на этих переговорах рассчитывает обсудить перспективы оказания Киеву дополнительной помощи в сфере безопасности, а также ряд других вопросов двухсторонней повестки дня.Также Байден и Зеленский объявят о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Киева и борьбе с влиянием проекта строительства газопровода "Северный поток — 2"."Президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, который возглавит министерство энергетики", - сообщил американский чиновник.По его словам, конечной целью данного диалога будут "привлечение инвестиций в энергетическую безопасность посредством проведения реформ, сокращение выбросов парниковых газов, а также на борьбу с влиянием проекта газопровода "Северный поток — 2".Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/zelenskiy-1748120484.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2
12:07 01.09.2021
 
В администрации США рассказали о встрече Байдена и Зеленского

Представитель администрации США: Байден и Зеленский проведут переговоры в среду

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : Офис президента Украины
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в среду проведут расширенные переговоры с участием своих советников, а после – в формате тет-а-тет, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.
"Президент Байден и президент Зеленский проведут расширенную двухстороннюю встречу с участием своих ключевых советников, после чего лидеры перейдут на переговоры в формате тет-а-тет, что даст им возможность говорить друг с другом более прямо", - сообщил американский чиновник высокого ранга в ходе брифинга.
По его словам, Вашингтон на этих переговорах рассчитывает обсудить перспективы оказания Киеву дополнительной помощи в сфере безопасности, а также ряд других вопросов двухсторонней повестки дня.
Также Байден и Зеленский объявят о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Киева и борьбе с влиянием проекта строительства газопровода "Северный поток — 2".
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
10:50В мире
Совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского не будет
"Президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, который возглавит министерство энергетики", - сообщил американский чиновник.
По его словам, конечной целью данного диалога будут "привлечение инвестиций в энергетическую безопасность посредством проведения реформ, сокращение выбросов парниковых газов, а также на борьбу с влиянием проекта газопровода "Северный поток — 2".
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
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Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийСеверный поток — 2
 
 
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