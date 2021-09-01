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Религия
https://ria.ru/20210901/pereattestatsiya-1748156443.html
Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом - РИА Новости, 01.09.2021
Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
Ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин счел уместным закон о переаттестации духовенства,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:37
2021-09-01T13:37
религия
каир (город)
владимир путин
рафик мухаметшин
северный кавказ
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин счел уместным закон о переаттестации духовенства, получившего высшее духовное образование за рубежом.Закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля. От аттестации при этом освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях."Никто не ставит под сомнение профессиональный уровень подготовки того, кто учился за рубежом. Речь идет о том, что он возвращается в Россию, но учился, например, в аль-Азхаре (богословский университет в Каире – ред.), он учился в других странах – насколько он прошел школу социализации? Он хорошо знает наши богословские традиции, но насколько он знает традиции российских мусульман, насколько владеет богословским наследием российских мусульман? В данном случае, когда речь идет о переаттестации, безусловно, это вопрос социализации, вопрос гражданской позиции и знания основ исламского богословия, но я считаю, что с этой точки зрения вопрос о переаттестации совершенно уместен", - сказал Мухаметшин на презентации учебного пособия "Гражданская идентичность мусульман России" в МИА "Россия сегодня".Ректор Российского исламского института добавил, что в его вузе для всех преподавателей, которые учились за рубежом, был введен предмет основ мусульманского богословия у мусульман России, "чтобы они его знали и использовали потом в учебном процессе"."Гражданская идентичность мусульман России" ставит перед собой задачу формирования российской гражданской идентичности у живущих в РФ мусульман в контексте истории исповедующих ислам народов России, а также современных духовных, культурных и правовых реалий. В нем предлагается описание отличий социальной, этнической и религиозной идентичности, в них также выделяются элементы для формирования общегражданской идентичности.Авторы пособия – профессор Болгарской исламской академии, замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин, ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин и ответственный секретарь исполнительного комитета Координационного центра мусульман Северного Кавказа Ибрагим Ибрагимов.
https://ria.ru/20210623/attestatsiya-1738289558.html
https://ria.ru/20210901/medrese-1748151765.html
каир (город)
северный кавказ
россия
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каир (город), владимир путин, рафик мухаметшин, северный кавказ, россия
13:37 01.09.2021
 

Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом

© Фото : предоставлено пресс-службой РИИРектор Болгарской исламской академии, заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана Рафик Мухаметшин
Ректор Болгарской исламской академии, заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана Рафик Мухаметшин - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой РИИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин счел уместным закон о переаттестации духовенства, получившего высшее духовное образование за рубежом.
Закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля. От аттестации при этом освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.
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"Никто не ставит под сомнение профессиональный уровень подготовки того, кто учился за рубежом. Речь идет о том, что он возвращается в Россию, но учился, например, в аль-Азхаре (богословский университет в Каире – ред.), он учился в других странах – насколько он прошел школу социализации? Он хорошо знает наши богословские традиции, но насколько он знает традиции российских мусульман, насколько владеет богословским наследием российских мусульман? В данном случае, когда речь идет о переаттестации, безусловно, это вопрос социализации, вопрос гражданской позиции и знания основ исламского богословия, но я считаю, что с этой точки зрения вопрос о переаттестации совершенно уместен", - сказал Мухаметшин на презентации учебного пособия "Гражданская идентичность мусульман России" в МИА "Россия сегодня".
Ректор Российского исламского института добавил, что в его вузе для всех преподавателей, которые учились за рубежом, был введен предмет основ мусульманского богословия у мусульман России, "чтобы они его знали и использовали потом в учебном процессе".
"Гражданская идентичность мусульман России" ставит перед собой задачу формирования российской гражданской идентичности у живущих в РФ мусульман в контексте истории исповедующих ислам народов России, а также современных духовных, культурных и правовых реалий. В нем предлагается описание отличий социальной, этнической и религиозной идентичности, в них также выделяются элементы для формирования общегражданской идентичности.
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Авторы пособия – профессор Болгарской исламской академии, замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин, ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин и ответственный секретарь исполнительного комитета Координационного центра мусульман Северного Кавказа Ибрагим Ибрагимов.
 
РелигияКаир (город)Владимир ПутинРафик МухаметшинСеверный КавказРоссия
 
 
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