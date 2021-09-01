https://ria.ru/20210901/penza-1748103771.html

Матвиенко примет участие в праздновании Дня знаний в Пензе

Матвиенко примет участие в праздновании Дня знаний в Пензе - РИА Новости, 01.09.2021

Матвиенко примет участие в праздновании Дня знаний в Пензе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит в среду Пензу, где в городском лицее № 14 примет участие в праздновании Дня знаний и пообщается со... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:42

2021-09-01T08:42

2021-09-01T08:42

общество

пензенская область

пенза

совет федерации рф

валентина матвиенко

олег мельниченко

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит в среду Пензу, где в городском лицее № 14 примет участие в праздновании Дня знаний и пообщается со школьниками, родителям и учителями, сообщила пресс-служба Совфеда.Также Матвиенко встретится с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко и проведет совещание с руководством региона по основным направлениям деятельности органов исполнительной власти. Планируется обсудить перспективы социально-экономического развития области, вопросы, требующие совместных усилий федеральных и региональных органов власти. Среди них – капитальный ремонт инфраструктурных и социальных объектов, вопросы повышения качества жизни людей и благоустройства территорий.

https://ria.ru/20210901/shkola-1748101508.html

пензенская область

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, пенза, совет федерации рф, валентина матвиенко, олег мельниченко