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Матвиенко примет участие в праздновании Дня знаний в Пензе
Матвиенко примет участие в праздновании Дня знаний в Пензе - РИА Новости, 01.09.2021
Матвиенко примет участие в праздновании Дня знаний в Пензе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит в среду Пензу, где в городском лицее № 14 примет участие в праздновании Дня знаний и пообщается со... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:42
2021-09-01T08:42
2021-09-01T08:42
общество
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совет федерации рф
валентина матвиенко
олег мельниченко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит в среду Пензу, где в городском лицее № 14 примет участие в праздновании Дня знаний и пообщается со школьниками, родителям и учителями, сообщила пресс-служба Совфеда.Также Матвиенко встретится с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко и проведет совещание с руководством региона по основным направлениям деятельности органов исполнительной власти. Планируется обсудить перспективы социально-экономического развития области, вопросы, требующие совместных усилий федеральных и региональных органов власти. Среди них – капитальный ремонт инфраструктурных и социальных объектов, вопросы повышения качества жизни людей и благоустройства территорий.
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общество, пензенская область, пенза, совет федерации рф, валентина матвиенко, олег мельниченко
Матвиенко примет участие в праздновании Дня знаний в Пензе
Спикер Совета Федерации Матвиенко примет участие в праздновании Дня знаний в Пензе