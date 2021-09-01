https://ria.ru/20210901/oruzhie-1748136863.html

Лукашенко рассказал о поставках оружия из России

Лукашенко рассказал о поставках оружия из России - РИА Новости, 01.09.2021

Лукашенко рассказал о поставках оружия из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:03

2021-09-01T12:03

2021-09-01T12:26

белоруссия

с-400 «триумф»

россия

в мире

безопасность

армия

оружие

александр лукашенко

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400.Как указал белорусский лидер, если в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" станет понятно, что Минску нужно еще какое-то вооружение, оно также будет закуплено в РФ.

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

белоруссия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, с-400 «триумф», россия, в мире, безопасность, армия, оружие, александр лукашенко, пво