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Лукашенко рассказал о поставках оружия из России
Лукашенко рассказал о поставках оружия из России - РИА Новости, 01.09.2021
Лукашенко рассказал о поставках оружия из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:03
2021-09-01T12:26
белоруссия
с-400 «триумф»
россия
в мире
безопасность
армия
оружие
александр лукашенко
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400.Как указал белорусский лидер, если в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" станет понятно, что Минску нужно еще какое-то вооружение, оно также будет закуплено в РФ.
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белоруссия, с-400 «триумф», россия, в мире, безопасность, армия, оружие, александр лукашенко, пво
12:03 01.09.2021 (обновлено: 12:26 01.09.2021)
 
Лукашенко рассказал о поставках оружия из России

Лукашенко: Россия поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов и средства ПВО

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400.

"В ближайшее время - я подписал позавчера распоряжение - из Российской Федерации поставят нам… десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Как указал белорусский лидер, если в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" станет понятно, что Минску нужно еще какое-то вооружение, оно также будет закуплено в РФ.
Военнослужащие во время практического розыгрыша ведения боя по удержанию оборонительных рубежей в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017 на Осиповичском полигоне в Могилевской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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