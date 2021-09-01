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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москвичей призвали не укрываться вблизи деревьев из-за непогоды
Москвичей призвали не укрываться вблизи деревьев из-за непогоды - РИА Новости, 01.09.2021
Москвичей призвали не укрываться вблизи деревьев из-за непогоды
Москвичей призвали не укрываться и не парковать авто вблизи деревьев из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T07:37
2021-09-01T11:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться и не парковать авто вблизи деревьев из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В сообщении уточняется, что по прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня ожидаются сильный дождь, грозы, возможно усиление ветра порывами до 16 метров в секунду."В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.
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07:37 01.09.2021 (обновлено: 11:53 01.09.2021)
 

Москвичей призвали не укрываться вблизи деревьев из-за непогоды

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться и не парковать авто вблизи деревьев из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В сообщении уточняется, что по прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня ожидаются сильный дождь, грозы, возможно усиление ветра порывами до 16 метров в секунду.
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"В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.
 
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