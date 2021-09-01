https://ria.ru/20210901/nepogoda-1748133835.html

Москвичей призвали не укрываться вблизи деревьев из-за непогоды

Москвичей призвали не укрываться вблизи деревьев из-за непогоды - РИА Новости, 01.09.2021

Москвичей призвали не укрываться вблизи деревьев из-за непогоды

Москвичей призвали не укрываться и не парковать авто вблизи деревьев из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T07:37

2021-09-01T07:37

2021-09-01T11:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757789_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e90db16e3aae3373834cf1c26fd18ec3.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться и не парковать авто вблизи деревьев из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В сообщении уточняется, что по прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня ожидаются сильный дождь, грозы, возможно усиление ветра порывами до 16 метров в секунду."В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210831/teploseti-1747995112.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва