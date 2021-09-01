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Наука
https://ria.ru/20210901/nedosypanie-1748212639.html
Ученые обнаружили длительные последствия хронического недосыпания
Ученые обнаружили длительные последствия хронического недосыпания - РИА Новости, 01.09.2021
Ученые обнаружили длительные последствия хронического недосыпания
Результаты обсервационного исследования, проведенного польскими учеными, показали, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T21:00
2021-09-01T21:00
наука
сон
польша
здоровье
нейрофизиология
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Результаты обсервационного исследования, проведенного польскими учеными, показали, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления нужно больше недели отдыха. Статья опубликована в журнале PLOS ONE.Известно, что дефицит сна, характерный для жителей современных мегаполисов, негативно влияет на физиологические функции организма человека. Как следствие — снижение когнитивных навыков, внимания и памяти, появление проблем с сердечно-сосудистой и нервной системами, повышение рисков возникновения опасных жизненных ситуаций, таких как автомобильные аварии и производственные травмы. Однако до сих пор ученые точно не знают, сколько времени нужно человеку для полного восстановления после длительного периода регулярного недосыпания.Исследователи из Ягеллонского университета в Кракове под руководством Джереми Охаба (Jeremi Ochab) решили восполнить этот пробел. Они провели эксперимент, в ходе которого несколько добровольцев, здоровых взрослых людей, в течение десяти дней намеренно ограничивали время своего сна, а затем на протяжении семи дней спали без ограничений.Все это время участники находились в своей обычной повседневной среде и носили на запястье датчики для отслеживания ежедневного режима сна и активности. Также ежедневно они проходили электроэнцефалографию для мониторинга активности мозга и тесты на время реакции и точность.Оказалось, что после недели неограниченного сна восстановилась только скорость реакции, а все остальные параметры все еще были далеки от нормы. Причем скорость восстановления функций у всех участников была разная."Исследование процесса восстановления после длительного периода ограничения сна показывает, что на восстановление влияют различия в поведенческих, моторных и нейрофизиологических реакциях", — пишут авторы статьи.Авторы отмечают, что они не сравнивали свои результаты с данными других исследований, в которых использовались иные методы, но считают, что они пришли к очень важному выводу — люди часто не успевают восстановиться от хронического недосыпания за короткие периоды, отведенные на выходные дни и отпуска."Современное общество рассматривает ограничение сна как норму, но результаты показывают, что последствия регулярного недосыпания, возможно, будет нелегко преодолеть", — подчеркивают ученые.В будущем авторы планируют продолжить исследования, расширив круг участников, изучить более длительные периоды восстановления и определить порядок, в котором различные функции организма возвращаются к нормальному состоянию.
https://ria.ru/20210314/son-1601125706.html
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сон, польша, здоровье, нейрофизиология
21:00 01.09.2021
 

Ученые обнаружили длительные последствия хронического недосыпания

© Depositphotos / stokketeСонная девушка во время работы
Сонная девушка во время работы - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Результаты обсервационного исследования, проведенного польскими учеными, показали, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления нужно больше недели отдыха. Статья опубликована в журнале PLOS ONE.
Известно, что дефицит сна, характерный для жителей современных мегаполисов, негативно влияет на физиологические функции организма человека. Как следствие — снижение когнитивных навыков, внимания и памяти, появление проблем с сердечно-сосудистой и нервной системами, повышение рисков возникновения опасных жизненных ситуаций, таких как автомобильные аварии и производственные травмы. Однако до сих пор ученые точно не знают, сколько времени нужно человеку для полного восстановления после длительного периода регулярного недосыпания.
Исследователи из Ягеллонского университета в Кракове под руководством Джереми Охаба (Jeremi Ochab) решили восполнить этот пробел. Они провели эксперимент, в ходе которого несколько добровольцев, здоровых взрослых людей, в течение десяти дней намеренно ограничивали время своего сна, а затем на протяжении семи дней спали без ограничений.
Все это время участники находились в своей обычной повседневной среде и носили на запястье датчики для отслеживания ежедневного режима сна и активности. Также ежедневно они проходили электроэнцефалографию для мониторинга активности мозга и тесты на время реакции и точность.
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Оказалось, что после недели неограниченного сна восстановилась только скорость реакции, а все остальные параметры все еще были далеки от нормы. Причем скорость восстановления функций у всех участников была разная.
"Исследование процесса восстановления после длительного периода ограничения сна показывает, что на восстановление влияют различия в поведенческих, моторных и нейрофизиологических реакциях", — пишут авторы статьи.
Авторы отмечают, что они не сравнивали свои результаты с данными других исследований, в которых использовались иные методы, но считают, что они пришли к очень важному выводу — люди часто не успевают восстановиться от хронического недосыпания за короткие периоды, отведенные на выходные дни и отпуска.
"Современное общество рассматривает ограничение сна как норму, но результаты показывают, что последствия регулярного недосыпания, возможно, будет нелегко преодолеть", — подчеркивают ученые.
В будущем авторы планируют продолжить исследования, расширив круг участников, изучить более длительные периоды восстановления и определить порядок, в котором различные функции организма возвращаются к нормальному состоянию.
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