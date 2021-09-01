https://ria.ru/20210901/moskva-1748129835.html

Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров

Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров - РИА Новости, 01.09.2021

Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров

В Москве этим летом не зафиксировано ни одного природного пожара, число возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T07:00

2021-09-01T07:00

2021-09-01T11:37

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Москве этим летом не зафиксировано ни одного природного пожара, число возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не допущено природных пожаров, количество возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом", - отметил Бирюков.По его словам, с мая по август было ликвидировано 130 загораний сухой травы, что составляет всего 6% от общего числа пожаров. Оперативное реагирование экстренных служб позволило их быстро локализовать и не допустить распространения.Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров.Он отметил, что для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе более 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. С воздуха пожароопасную обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды осуществляют постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на охраняемых природных территориях. Проводится патрулирование совместно с полицией и спасателями по 102 маршрутам общей протяженностью более 1 тысячи километров.

https://realty.ria.ru/20210831/patriarshie-1747949753.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков