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Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров
Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров - РИА Новости, 01.09.2021
Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров
В Москве этим летом не зафиксировано ни одного природного пожара, число возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T07:00
2021-09-01T07:00
2021-09-01T11:37
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петр бирюков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Москве этим летом не зафиксировано ни одного природного пожара, число возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не допущено природных пожаров, количество возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом", - отметил Бирюков.По его словам, с мая по август было ликвидировано 130 загораний сухой травы, что составляет всего 6% от общего числа пожаров. Оперативное реагирование экстренных служб позволило их быстро локализовать и не допустить распространения.Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров.Он отметил, что для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе более 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. С воздуха пожароопасную обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды осуществляют постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на охраняемых природных территориях. Проводится патрулирование совместно с полицией и спасателями по 102 маршрутам общей протяженностью более 1 тысячи километров.
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москва, петр бирюков
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
В Москве этим летом не зафиксировано ни одного природного пожара, число возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков
.
"Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не допущено природных пожаров, количество возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом", - отметил Бирюков.
По его словам, с мая по август было ликвидировано 130 загораний сухой травы, что составляет всего 6% от общего числа пожаров. Оперативное реагирование экстренных служб позволило их быстро локализовать и не допустить распространения.
Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров.
"В марте и апреле провели опашку всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее протяженность составила около 1,5 тысячи километров. Была организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора. Городские службы подготовили места забора воды для авиационной техники, оборудовали подъездные пути к водоемам", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе более 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. С воздуха пожароопасную обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды осуществляют постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на охраняемых природных территориях. Проводится патрулирование совместно с полицией и спасателями по 102 маршрутам общей протяженностью более 1 тысячи километров.