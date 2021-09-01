Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210901/moskva-1748129835.html
Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров
Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров - РИА Новости, 01.09.2021
Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров
В Москве этим летом не зафиксировано ни одного природного пожара, число возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T07:00
2021-09-01T11:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ff48503a3e2df46f3c560c0f81cb8c0.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Москве этим летом не зафиксировано ни одного природного пожара, число возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не допущено природных пожаров, количество возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом", - отметил Бирюков.По его словам, с мая по август было ликвидировано 130 загораний сухой травы, что составляет всего 6% от общего числа пожаров. Оперативное реагирование экстренных служб позволило их быстро локализовать и не допустить распространения.Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров.Он отметил, что для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе более 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. С воздуха пожароопасную обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды осуществляют постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на охраняемых природных территориях. Проводится патрулирование совместно с полицией и спасателями по 102 маршрутам общей протяженностью более 1 тысячи километров.
https://realty.ria.ru/20210831/patriarshie-1747949753.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940436_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_bd60fb4c4fbb1aad7738632d983633b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, петр бирюков
07:00 01.09.2021 (обновлено: 11:37 01.09.2021)
 

Бирюков: в Москве этим летом не зафиксировано природных пожаров

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Останкинской телебашни
Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Москве этим летом не зафиксировано ни одного природного пожара, число возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не допущено природных пожаров, количество возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом", - отметил Бирюков.
Патриаршие пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 10:59Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На Патриарших прудах в Москве отремонтируют "Дом со львами"
По его словам, с мая по август было ликвидировано 130 загораний сухой травы, что составляет всего 6% от общего числа пожаров. Оперативное реагирование экстренных служб позволило их быстро локализовать и не допустить распространения.
Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров.
"В марте и апреле провели опашку всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее протяженность составила около 1,5 тысячи километров. Была организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора. Городские службы подготовили места забора воды для авиационной техники, оборудовали подъездные пути к водоемам", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе более 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. С воздуха пожароопасную обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды осуществляют постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на охраняемых природных территориях. Проводится патрулирование совместно с полицией и спасателями по 102 маршрутам общей протяженностью более 1 тысячи километров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33Кондолиза Райс Призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана
14:29В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
14:26Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
14:26Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
13:50Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
13:50"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
13:45Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
13:42Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
13:40СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
13:37Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
13:36Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
13:35Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
Лента новостейМолния