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"Машину вряд ли угонят": британцы восхитились русским медведем-попутчиком
"Машину вряд ли угонят": британцы восхитились русским медведем-попутчиком - РИА Новости, 01.09.2021
"Машину вряд ли угонят": британцы восхитились русским медведем-попутчиком
Читатели " Daily Mail" прокомментировали опубликованное в Instagram фото 24-летней Вероники Дички, которая путешествует на автомобиле с гималайским медведем по... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:18
2021-09-01T16:18
2021-09-01T17:00
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Читатели " Daily Mail" прокомментировали опубликованное в Instagram фото 24-летней Вероники Дички, которая путешествует на автомобиле с гималайским медведем по кличке Топтыжка.Как пишет издание, хозяйка животного попросила Дичку о помощи — с тех пор девушка возит его на пассажирском сидении. Хищник, по ее словам, очень любознательный, но всегда ведет себя спокойно."Такое увидишь не каждый день. Разве что в ее краях", — пошутил комментатор с ником had_to_comment."Да, едва ли кто-то захочет ему объяснять, чтоб пересел назад", — считает Candiru."Будем надеяться, что он хотя бы не лихачит", — добавил Mikefranky.Некоторые пользователи сайта отметили, что с таким попутчиком девушке не грозит угон автомобиля и прочие неприятности.Кроме того, как пишет Daily Mail, девушка заботится об еще одном медведе, которого она спасла из сафари-парка в 2019 году.
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16:18 01.09.2021 (обновлено: 17:00 01.09.2021)
"Машину вряд ли угонят": британцы восхитились русским медведем-попутчиком
Британские читатели восхитились фото россиянки из Новосибирска с гималайским медведем
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Читатели " Daily Mail"
прокомментировали опубликованное в Instagram
фото 24-летней Вероники Дички, которая путешествует на автомобиле с гималайским медведем по кличке Топтыжка.
Как пишет издание, хозяйка животного попросила Дичку о помощи — с тех пор девушка возит его на пассажирском сидении. Хищник, по ее словам, очень любознательный, но всегда ведет себя спокойно.
"Повезло мишке, такую красотку отхватил," — восхитился RC Collins.
"Такое увидишь не каждый день. Разве что в ее краях", — пошутил комментатор с ником had_to_comment.
"Да, едва ли кто-то захочет ему объяснять, чтоб пересел назад", — считает Candiru.
"А теперь прикинь, каково это будет выяснять с ней, кто кого подрезал", — написал Khunboy.
"Будем надеяться, что он хотя бы не лихачит", — добавил Mikefranky.
Некоторые пользователи сайта отметили, что с таким попутчиком девушке не грозит угон автомобиля и прочие неприятности.
Кроме того, как пишет Daily Mail, девушка заботится об еще одном медведе, которого она спасла из сафари-парка в 2019 году.