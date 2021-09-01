https://ria.ru/20210901/medved-1748189902.html

"Машину вряд ли угонят": британцы восхитились русским медведем-попутчиком

"Машину вряд ли угонят": британцы восхитились русским медведем-попутчиком - РИА Новости, 01.09.2021

"Машину вряд ли угонят": британцы восхитились русским медведем-попутчиком

Читатели " Daily Mail" прокомментировали опубликованное в Instagram фото 24-летней Вероники Дички, которая путешествует на автомобиле с гималайским медведем по... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:18

2021-09-01T16:18

2021-09-01T17:00

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Читатели " Daily Mail" прокомментировали опубликованное в Instagram фото 24-летней Вероники Дички, которая путешествует на автомобиле с гималайским медведем по кличке Топтыжка.Как пишет издание, хозяйка животного попросила Дичку о помощи — с тех пор девушка возит его на пассажирском сидении. Хищник, по ее словам, очень любознательный, но всегда ведет себя спокойно."Такое увидишь не каждый день. Разве что в ее краях", — пошутил комментатор с ником had_to_comment."Да, едва ли кто-то захочет ему объяснять, чтоб пересел назад", — считает Candiru."Будем надеяться, что он хотя бы не лихачит", — добавил Mikefranky.Некоторые пользователи сайта отметили, что с таким попутчиком девушке не грозит угон автомобиля и прочие неприятности.Кроме того, как пишет Daily Mail, девушка заботится об еще одном медведе, которого она спасла из сафари-парка в 2019 году.

https://ria.ru/20210826/medved-1747284634.html

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