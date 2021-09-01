https://ria.ru/20210901/medrese-1748151765.html

Ректор назвал число исламских учебных заведений в России

Ректор назвал число исламских учебных заведений в России - РИА Новости, 01.09.2021

Ректор назвал число исламских учебных заведений в России

Около 80 исламских учебных заведений, многие из которых входят в Совет по исламскому образованию, действуют в России, рассказал ректор Российского исламского... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:12

2021-09-01T13:12

2021-09-01T13:15

религия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Около 80 исламских учебных заведений, многие из которых входят в Совет по исламскому образованию, действуют в России, рассказал ректор Российского исламского института, председатель совета Рафик Мухаметшин.Пособие ставит перед собой задачу формирования российской гражданской идентичности у живущих в РФ мусульман в контексте истории исповедующих ислам народов России, а также современных духовных, культурных и правовых реалий. В нем предлагается описание отличий социальной, этнической и религиозной идентичности, в них также выделяются элементы для формирования общегражданской идентичности.Авторы пособия – профессор Болгарской исламской академии, замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин, ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин и ответственный секретарь исполнительного комитета Координационного центра мусульман Северного Кавказа Ибрагим Ибрагимов.

https://ria.ru/20210603/islam-1735475941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60