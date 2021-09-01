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Религия
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Ректор назвал число исламских учебных заведений в России
Ректор назвал число исламских учебных заведений в России - РИА Новости, 01.09.2021
Ректор назвал число исламских учебных заведений в России
Около 80 исламских учебных заведений, многие из которых входят в Совет по исламскому образованию, действуют в России, рассказал ректор Российского исламского... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:12
2021-09-01T13:15
религия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Около 80 исламских учебных заведений, многие из которых входят в Совет по исламскому образованию, действуют в России, рассказал ректор Российского исламского института, председатель совета Рафик Мухаметшин.Пособие ставит перед собой задачу формирования российской гражданской идентичности у живущих в РФ мусульман в контексте истории исповедующих ислам народов России, а также современных духовных, культурных и правовых реалий. В нем предлагается описание отличий социальной, этнической и религиозной идентичности, в них также выделяются элементы для формирования общегражданской идентичности.Авторы пособия – профессор Болгарской исламской академии, замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин, ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин и ответственный секретарь исполнительного комитета Координационного центра мусульман Северного Кавказа Ибрагим Ибрагимов.
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13:12 01.09.2021 (обновлено: 13:15 01.09.2021)
 

Ректор назвал число исламских учебных заведений в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗдание Болгарской исламской академии в городе Болгар
Здание Болгарской исламской академии в городе Болгар - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Около 80 исламских учебных заведений, многие из которых входят в Совет по исламскому образованию, действуют в России, рассказал ректор Российского исламского института, председатель совета Рафик Мухаметшин.
"Сегодня в России около 80 исламских учебных заведений, из них 45 входят в Совет по исламскому образованию", - сказал Мухаметшин на презентации учебного пособия "Гражданская идентичность мусульман России" в МИА "Россия сегодня".
Пособие ставит перед собой задачу формирования российской гражданской идентичности у живущих в РФ мусульман в контексте истории исповедующих ислам народов России, а также современных духовных, культурных и правовых реалий. В нем предлагается описание отличий социальной, этнической и религиозной идентичности, в них также выделяются элементы для формирования общегражданской идентичности.
Авторы пособия – профессор Болгарской исламской академии, замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин, ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин и ответственный секретарь исполнительного комитета Координационного центра мусульман Северного Кавказа Ибрагим Ибрагимов.
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