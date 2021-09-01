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Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19
Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021
Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19
Каких-то дополнительных срочных мер из-за COVID принимать не нужно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:58
2021-09-01T15:12
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ПЕНЗА, 1 сен – РИА Новости. Каких-то дополнительных срочных мер из-за COVID принимать не нужно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.В ходе беседы с журналистами представители СМИ поинтересовались, не следует ли принимать какие-то дополнительные ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции с учетом начала учебного года."Каких-то срочных, дополнительных мер принимать не нужно", - сказала спикер Совфеда.Она напомнила, что вопрос о дополнительных ограничениях на местах – это прерогатива региона. Каждый руководитель "должен принимать адекватные меры по сдерживанию заболеваемости", добавила сенатор.
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совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19
14:58 01.09.2021 (обновлено: 15:12 01.09.2021)
 
Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19

Cпикер Совфеда Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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ПЕНЗА, 1 сен – РИА Новости. Каких-то дополнительных срочных мер из-за COVID принимать не нужно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В ходе беседы с журналистами представители СМИ поинтересовались, не следует ли принимать какие-то дополнительные ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции с учетом начала учебного года.
"Каких-то срочных, дополнительных мер принимать не нужно", - сказала спикер Совфеда.
Она напомнила, что вопрос о дополнительных ограничениях на местах – это прерогатива региона. Каждый руководитель "должен принимать адекватные меры по сдерживанию заболеваемости", добавила сенатор.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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