https://ria.ru/20210901/matvienko-1748173176.html

Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19

Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021

Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19

Каких-то дополнительных срочных мер из-за COVID принимать не нужно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:58

2021-09-01T14:58

2021-09-01T15:12

совет федерации рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698341_0:0:3632:2042_1920x0_80_0_0_87f72a14bc0445034077715c0ec8e629.jpg

ПЕНЗА, 1 сен – РИА Новости. Каких-то дополнительных срочных мер из-за COVID принимать не нужно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.В ходе беседы с журналистами представители СМИ поинтересовались, не следует ли принимать какие-то дополнительные ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции с учетом начала учебного года."Каких-то срочных, дополнительных мер принимать не нужно", - сказала спикер Совфеда.Она напомнила, что вопрос о дополнительных ограничениях на местах – это прерогатива региона. Каждый руководитель "должен принимать адекватные меры по сдерживанию заболеваемости", добавила сенатор.

https://ria.ru/20210901/fadeev-1748028755.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19