https://ria.ru/20210901/matvienko-1748173176.html
Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19
Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021
Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19
Каких-то дополнительных срочных мер из-за COVID принимать не нужно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:58
2021-09-01T14:58
2021-09-01T15:12
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ПЕНЗА, 1 сен – РИА Новости. Каких-то дополнительных срочных мер из-за COVID принимать не нужно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.В ходе беседы с журналистами представители СМИ поинтересовались, не следует ли принимать какие-то дополнительные ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции с учетом начала учебного года."Каких-то срочных, дополнительных мер принимать не нужно", - сказала спикер Совфеда.Она напомнила, что вопрос о дополнительных ограничениях на местах – это прерогатива региона. Каждый руководитель "должен принимать адекватные меры по сдерживанию заболеваемости", добавила сенатор.
https://ria.ru/20210901/fadeev-1748028755.html
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РИА Новости
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совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19
14:58 01.09.2021 (обновлено: 15:12 01.09.2021)
Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19
Cпикер Совфеда Матвиенко высказалась о необходимости дополнительных мер из-за COVID-19