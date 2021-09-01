https://ria.ru/20210901/lift-1748230325.html

В Одинцово лифт с женщиной и младенцем пролетел пять этажей

В Одинцово лифт с женщиной и младенцем пролетел пять этажей - РИА Новости, 01.09.2021

В Одинцово лифт с женщиной и младенцем пролетел пять этажей

Прокуратура начала проверку после инцидента в Одинцово, где лифт с женщиной и четырехмесячным ребенком пролетел пять этажей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:49

2021-09-01T19:49

2021-09-01T20:42

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

прокуратура московской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572635085_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f31cf8f786a7b9d2a7453826ed084323.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после инцидента в Одинцово, где лифт с женщиной и четырехмесячным ребенком пролетел пять этажей, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.ЧП произошло в 33-этажном жилом комплексе.Ведомство оценит исполнение ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.

https://ria.ru/20210731/rabochiy-1743795115.html

одинцово

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), прокуратура московской области