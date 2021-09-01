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В Одинцово лифт с женщиной и младенцем пролетел пять этажей
В Одинцово лифт с женщиной и младенцем пролетел пять этажей - РИА Новости, 01.09.2021
В Одинцово лифт с женщиной и младенцем пролетел пять этажей
Прокуратура начала проверку после инцидента в Одинцово, где лифт с женщиной и четырехмесячным ребенком пролетел пять этажей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:49
2021-09-01T19:49
2021-09-01T20:42
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
прокуратура московской области
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после инцидента в Одинцово, где лифт с женщиной и четырехмесячным ребенком пролетел пять этажей, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.ЧП произошло в 33-этажном жилом комплексе.Ведомство оценит исполнение ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.
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одинцово
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), прокуратура московской области
19:49 01.09.2021 (обновлено: 20:42 01.09.2021)
В Одинцово лифт с женщиной и младенцем пролетел пять этажей
Прокуратура проверяет ЧП в Одинцово, где лифт с женщиной и младенцем пролетел пять этажей