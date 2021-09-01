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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748234122.html
В Турции зафиксировали рекордное за четыре месяца число смертей от COVID-19
В Турции зафиксировали рекордное за четыре месяца число смертей от COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021
В Турции зафиксировали рекордное за четыре месяца число смертей от COVID-19
Суточный прирост умерших от коронавируса в Турции составил в среду 290 - это максимальный показатель с 6 мая, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:28
2021-09-01T20:28
распространение коронавируса
в мире
турция
коронавирусы
коронавирус covid-19
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АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Суточный прирост умерших от коронавируса в Турции составил в среду 290 - это максимальный показатель с 6 мая, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля - 394."Сегодня сделано 302 869 тестов, выявлено 23 946 новых случаев COVID-19, умерли 290 человек", - говорится в сообщении.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 48 миллионов граждан, две дозы – более 37 миллионов.
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746835866.html
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в мире, турция, коронавирусы, коронавирус covid-19
20:28 01.09.2021
 
В Турции зафиксировали рекордное за четыре месяца число смертей от COVID-19

Суточный прирост умерших от COVID-19 в Турции составил 290, это максимум с 6 мая

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Суточный прирост умерших от коронавируса в Турции составил в среду 290 - это максимальный показатель с 6 мая, сообщил минздрав страны.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля - 394.
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"Сегодня сделано 302 869 тестов, выявлено 23 946 новых случаев COVID-19, умерли 290 человек", - говорится в сообщении.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 48 миллионов граждан, две дозы – более 37 миллионов.
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