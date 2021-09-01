https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748234122.html

В Турции зафиксировали рекордное за четыре месяца число смертей от COVID-19

В Турции зафиксировали рекордное за четыре месяца число смертей от COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021

В Турции зафиксировали рекордное за четыре месяца число смертей от COVID-19

Суточный прирост умерших от коронавируса в Турции составил в среду 290 - это максимальный показатель с 6 мая, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T20:28

2021-09-01T20:28

2021-09-01T20:28

распространение коронавируса

в мире

турция

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_d9506c7e20b986dfdbde665fc320259e.jpg

АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Суточный прирост умерших от коронавируса в Турции составил в среду 290 - это максимальный показатель с 6 мая, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля - 394."Сегодня сделано 302 869 тестов, выявлено 23 946 новых случаев COVID-19, умерли 290 человек", - говорится в сообщении.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 48 миллионов граждан, две дозы – более 37 миллионов.

https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746835866.html

https://ria.ru/20210812/shtammy-1745450959.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, коронавирусы, коронавирус covid-19