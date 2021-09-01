https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748143039.html

Китайские меры борьбы с COVID-19 слишком жесткие, заявил Фадеев

Китайские меры борьбы с COVID-19 слишком жесткие, заявил Фадеев - РИА Новости, 01.09.2021

Китайские меры борьбы с COVID-19 слишком жесткие, заявил Фадеев

Серьезное влияние на эпидемиологическую обстановку в связи с коронавирусом может оказать только тотальный карантин, который дает результаты, например, в Китае,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:29

2021-09-01T12:29

2021-09-01T12:29

распространение коронавируса

общество

китай

здоровье - общество

валерий фадеев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Серьезное влияние на эпидемиологическую обстановку в связи с коронавирусом может оказать только тотальный карантин, который дает результаты, например, в Китае, но идти по этому сценарию Россия не может - это слишком жесткие меры, рассказал в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.По данным на 29 августа, в Китае не осталось ни одного района с высоким уровнем эпидемиологического риска. Всего в стране все еще остаются 18 районов со средним уровнем риска распространения COVID-19. Семь из них находятся в провинции Цзянсу, пять - в Шанхае, три - в провинции Юньнань, два - в провинции Хэнань, один район - в провинции Хубэй."В борьбе с распространением коронавируса, насколько я понимаю, помочь может только тотальный карантин. И, похоже, он срабатывает в Китае. Но что такое тотальный карантин в Китае? Человек заболел в многоэтажном доме. Через час все подъезды закрыты, двери опечатаны и выйти нельзя, никуда, всему дому. Доставляют вовремя еду, приносят воду. Только предельно жесткими методами можно достичь такого. Тогда у меня вопрос: как в России или любой другой европейской стране такое провернуть? Готовы ли люди к тотальному карантину? Это слишком жесткие меры. Граждане не примут их", – заявил Фадеев.Как отметил глава СПЧ, с точки зрения санитарной безопасности такие методы – лучшее средство борьбы с пандемией, но этого недостаточно."Есть еще и повседневная жизнь людей. Если в Китае относятся с пониманием, видимо, то у нас такого понимания добиться не удастся. В прошлом году был более или менее серьезный карантин. Люди терпели, но были на грани. Вводить еще раз карантин? Я не уверен, что это будет успешно. А загонять людей полицией, армией и техническими средствами – это будет очень некрасиво", – считает Фадеев.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210714/antiprivivochniki-1741286534.html

https://ria.ru/20210714/vybory-1741290958.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, китай, здоровье - общество, валерий фадеев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии