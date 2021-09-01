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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748143039.html
Китайские меры борьбы с COVID-19 слишком жесткие, заявил Фадеев
Китайские меры борьбы с COVID-19 слишком жесткие, заявил Фадеев - РИА Новости, 01.09.2021
Китайские меры борьбы с COVID-19 слишком жесткие, заявил Фадеев
Серьезное влияние на эпидемиологическую обстановку в связи с коронавирусом может оказать только тотальный карантин, который дает результаты, например, в Китае,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:29
2021-09-01T12:29
распространение коронавируса
общество
китай
здоровье - общество
валерий фадеев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Серьезное влияние на эпидемиологическую обстановку в связи с коронавирусом может оказать только тотальный карантин, который дает результаты, например, в Китае, но идти по этому сценарию Россия не может - это слишком жесткие меры, рассказал в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.По данным на 29 августа, в Китае не осталось ни одного района с высоким уровнем эпидемиологического риска. Всего в стране все еще остаются 18 районов со средним уровнем риска распространения COVID-19. Семь из них находятся в провинции Цзянсу, пять - в Шанхае, три - в провинции Юньнань, два - в провинции Хэнань, один район - в провинции Хубэй."В борьбе с распространением коронавируса, насколько я понимаю, помочь может только тотальный карантин. И, похоже, он срабатывает в Китае. Но что такое тотальный карантин в Китае? Человек заболел в многоэтажном доме. Через час все подъезды закрыты, двери опечатаны и выйти нельзя, никуда, всему дому. Доставляют вовремя еду, приносят воду. Только предельно жесткими методами можно достичь такого. Тогда у меня вопрос: как в России или любой другой европейской стране такое провернуть? Готовы ли люди к тотальному карантину? Это слишком жесткие меры. Граждане не примут их", – заявил Фадеев.Как отметил глава СПЧ, с точки зрения санитарной безопасности такие методы – лучшее средство борьбы с пандемией, но этого недостаточно."Есть еще и повседневная жизнь людей. Если в Китае относятся с пониманием, видимо, то у нас такого понимания добиться не удастся. В прошлом году был более или менее серьезный карантин. Люди терпели, но были на грани. Вводить еще раз карантин? Я не уверен, что это будет успешно. А загонять людей полицией, армией и техническими средствами – это будет очень некрасиво", – считает Фадеев.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210714/antiprivivochniki-1741286534.html
https://ria.ru/20210714/vybory-1741290958.html
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общество, китай, здоровье - общество, валерий фадеев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:29 01.09.2021
 
Китайские меры борьбы с COVID-19 слишком жесткие, заявил Фадеев

Член СПЧ Валерий Фадеев: Россия не может идти по китайскому сценарию борьбы с COVID-19

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Серьезное влияние на эпидемиологическую обстановку в связи с коронавирусом может оказать только тотальный карантин, который дает результаты, например, в Китае, но идти по этому сценарию Россия не может - это слишком жесткие меры, рассказал в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
По данным на 29 августа, в Китае не осталось ни одного района с высоким уровнем эпидемиологического риска. Всего в стране все еще остаются 18 районов со средним уровнем риска распространения COVID-19. Семь из них находятся в провинции Цзянсу, пять - в Шанхае, три - в провинции Юньнань, два - в провинции Хэнань, один район - в провинции Хубэй.
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 19:01Распространение коронавируса
Глава СПЧ объяснил, почему антипрививочников не стоит наказывать
"В борьбе с распространением коронавируса, насколько я понимаю, помочь может только тотальный карантин. И, похоже, он срабатывает в Китае. Но что такое тотальный карантин в Китае? Человек заболел в многоэтажном доме. Через час все подъезды закрыты, двери опечатаны и выйти нельзя, никуда, всему дому. Доставляют вовремя еду, приносят воду. Только предельно жесткими методами можно достичь такого. Тогда у меня вопрос: как в России или любой другой европейской стране такое провернуть? Готовы ли люди к тотальному карантину? Это слишком жесткие меры. Граждане не примут их", – заявил Фадеев.
Как отметил глава СПЧ, с точки зрения санитарной безопасности такие методы – лучшее средство борьбы с пандемией, но этого недостаточно.
"Есть еще и повседневная жизнь людей. Если в Китае относятся с пониманием, видимо, то у нас такого понимания добиться не удастся. В прошлом году был более или менее серьезный карантин. Люди терпели, но были на грани. Вводить еще раз карантин? Я не уверен, что это будет успешно. А загонять людей полицией, армией и техническими средствами – это будет очень некрасиво", – считает Фадеев.
Читайте полный текст интервью >>
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 19:33
Глава СПЧ оценил влияние выборов на ситуацию с COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоКитайЗдоровье - ОбществоВалерий ФадеевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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