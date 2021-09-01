https://ria.ru/20210901/karabakh-1748211006.html

В Армении заявили, что Ереван готов возобновить переговоры по Карабаху

В Армении заявили, что Ереван готов возобновить переговоры по Карабаху - РИА Новости, 01.09.2021

В Армении заявили, что Ереван готов возобновить переговоры по Карабаху

Ереван готов возобновить переговоры с Баку по карабахскому урегулированию на основе равноправия и неприменения силы, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:08

2021-09-01T18:08

2021-09-01T18:12

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

азербайджан

баку

ереван

армения

москва

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Ереван готов возобновить переговоры с Баку по карабахскому урегулированию на основе равноправия и неприменения силы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян."Республика Армения неоднократно заявляла на высшем уровне, что готова к возобновлению мирного процесса по нагорно-карабахскому конфликту на основе хорошо известных принципов, то есть неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность. После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября (о перемирии в Карабахе - ред.) сопредседатели сделали ряд заявлений. Армянская сторона приветствовала эти заявления, считая, что они являются дорожной картой мира в регионе", - сказал министр.При этом Мирзоян отметил, что Азербайджан якобы не выполняет соглашение о перемирии, что выражается "в первую очередь относительно немедленного возвращения всех военнопленных и других удерживаемых лиц". Также министр обвинил Баку во "вторжении" на территорию Армении и "ложных территориальных претензиях"."Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха (самоназвание Карабахе – ред.) на самоопределение, права жить свободно и достойно на своей родине", - подчеркнул Мирзоян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210831/armeniya-1748025304.html

https://ria.ru/20210831/karabakh-1748012282.html

азербайджан

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армения

москва

нагорный карабах

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в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, азербайджан, баку, ереван, армения, москва, нагорный карабах, арарат мирзоян