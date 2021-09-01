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В Армении заявили, что Ереван готов возобновить переговоры по Карабаху
В Армении заявили, что Ереван готов возобновить переговоры по Карабаху - РИА Новости, 01.09.2021
В Армении заявили, что Ереван готов возобновить переговоры по Карабаху
Ереван готов возобновить переговоры с Баку по карабахскому урегулированию на основе равноправия и неприменения силы, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:08
2021-09-01T18:12
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
азербайджан
баку
ереван
армения
москва
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Ереван готов возобновить переговоры с Баку по карабахскому урегулированию на основе равноправия и неприменения силы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян."Республика Армения неоднократно заявляла на высшем уровне, что готова к возобновлению мирного процесса по нагорно-карабахскому конфликту на основе хорошо известных принципов, то есть неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность. После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября (о перемирии в Карабахе - ред.) сопредседатели сделали ряд заявлений. Армянская сторона приветствовала эти заявления, считая, что они являются дорожной картой мира в регионе", - сказал министр.При этом Мирзоян отметил, что Азербайджан якобы не выполняет соглашение о перемирии, что выражается "в первую очередь относительно немедленного возвращения всех военнопленных и других удерживаемых лиц". Также министр обвинил Баку во "вторжении" на территорию Армении и "ложных территориальных претензиях"."Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха (самоназвание Карабахе – ред.) на самоопределение, права жить свободно и достойно на своей родине", - подчеркнул Мирзоян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210831/armeniya-1748025304.html
https://ria.ru/20210831/karabakh-1748012282.html
азербайджан
баку
ереван
армения
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в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, азербайджан, баку, ереван, армения, москва, нагорный карабах, арарат мирзоян
18:08 01.09.2021 (обновлено: 18:12 01.09.2021)
 
В Армении заявили, что Ереван готов возобновить переговоры по Карабаху

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван готов возобновить переговоры по Карабаху с Азербайджаном

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДепутат парламента Армении от партии "Гражданский договор" Арарат Мирзоян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
Депутат парламента Армении от партии Гражданский договор Арарат Мирзоян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Ереван готов возобновить переговоры с Баку по карабахскому урегулированию на основе равноправия и неприменения силы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
"Республика Армения неоднократно заявляла на высшем уровне, что готова к возобновлению мирного процесса по нагорно-карабахскому конфликту на основе хорошо известных принципов, то есть неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность. После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября (о перемирии в Карабахе - ред.) сопредседатели сделали ряд заявлений. Армянская сторона приветствовала эти заявления, считая, что они являются дорожной картой мира в регионе", - сказал министр.
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
31 августа, 16:21
Ереван выполнил обязательства по военнопленным, заявил глава МИД Армении
При этом Мирзоян отметил, что Азербайджан якобы не выполняет соглашение о перемирии, что выражается "в первую очередь относительно немедленного возвращения всех военнопленных и других удерживаемых лиц". Также министр обвинил Баку во "вторжении" на территорию Армении и "ложных территориальных претензиях".
"Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха (самоназвание Карабахе – ред.) на самоопределение, права жить свободно и достойно на своей родине", - подчеркнул Мирзоян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 15:31Ситуация в Нагорном Карабахе
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования в Карабахе
 
В миреУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеАзербайджанБакуЕреванАрменияМоскваНагорный КарабахАрарат Мирзоян
 
 
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