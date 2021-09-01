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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210901/investor-1748155417.html
Выбран инвестор для реорганизации в Москве промзоны "Алтуфьевское шоссе"
Выбран инвестор для реорганизации в Москве промзоны "Алтуфьевское шоссе" - РИА Новости, 01.09.2021
Выбран инвестор для реорганизации в Москве промзоны "Алтуфьевское шоссе"
Власти Москвы в ходе аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории части бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе", сообщает... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:42
2021-09-01T13:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
владимир ефимов (государственный служащий)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Власти Москвы в ходе аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории части бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Победителем аукциона стало АО "Специализированный застройщик "Московский ткацко-отделочный комбинат", входящий в группу компаний AFI Development. Стоимость договора на право реорганизации бывшей промзоны составила более 3,2 миллиарда рублей."Мы наблюдаем существенный рост интереса инвесторов к проекту "Индустриальные кварталы". В первом таком аукционе на право реорганизовать бывшую промзону "Коровино" приняли участие 5 потенциальных инвесторов, и стоимость контракта тогда выросла с 22 до 201 миллиона рублей. Вчера в торгах участвовали уже 13 претендентов, в результате стоимость договора по итогам аукциона увеличилась в 86 раз: с 37 миллионов до 3,2 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Решение о комплексном развитии территории было принято в декабре прошлого года столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики. После реорганизации бывшая производственная площадка на северо-востоке столицы должна превратиться в современный квартал с высокотехнологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой, отмечается в сообщении."Победитель аукциона получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью почти 30 гектаров. Объем частных вложений превысит 45 миллиардов рублей, инвестор сможет возвести здесь объекты производственного, жилого и общественно-делового назначения общей площадью более 720 тысяч квадратных метров, что позволит создать почти 8 тысяч новых рабочих мест", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
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москва, александр прохоров, владимир ефимов (государственный служащий)
13:42 01.09.2021
 

Выбран инвестор для реорганизации в Москве промзоны "Алтуфьевское шоссе"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Власти Москвы в ходе аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории части бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Победителем аукциона стало АО "Специализированный застройщик "Московский ткацко-отделочный комбинат", входящий в группу компаний AFI Development. Стоимость договора на право реорганизации бывшей промзоны составила более 3,2 миллиарда рублей.
"Мы наблюдаем существенный рост интереса инвесторов к проекту "Индустриальные кварталы". В первом таком аукционе на право реорганизовать бывшую промзону "Коровино" приняли участие 5 потенциальных инвесторов, и стоимость контракта тогда выросла с 22 до 201 миллиона рублей. Вчера в торгах участвовали уже 13 претендентов, в результате стоимость договора по итогам аукциона увеличилась в 86 раз: с 37 миллионов до 3,2 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Решение о комплексном развитии территории было принято в декабре прошлого года столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики. После реорганизации бывшая производственная площадка на северо-востоке столицы должна превратиться в современный квартал с высокотехнологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой, отмечается в сообщении.
"Победитель аукциона получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью почти 30 гектаров. Объем частных вложений превысит 45 миллиардов рублей, инвестор сможет возвести здесь объекты производственного, жилого и общественно-делового назначения общей площадью более 720 тысяч квадратных метров, что позволит создать почти 8 тысяч новых рабочих мест", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 10:07Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В реорганизацию промзоны "Зюзино" в Москве вложат 13 млрд рублей
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (государственный служащий)
 
 
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