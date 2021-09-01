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https://ria.ru/20210901/gazoprovod-1748248309.html
Украина и США приняли совместное заявление по "Северному потоку — 2"
Украина и США приняли совместное заявление по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.09.2021
Украина и США приняли совместное заявление по "Северному потоку — 2"
Киев и Вашингтон выступают против газопровода "Северный поток — 2" и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности, говорится в их... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-01T22:52
2021-09-02T01:21
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
балтийское море
северный поток — 2
allseas
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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Киев и Вашингтон выступают против газопровода "Северный поток — 2" и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности, говорится в их совместном заявлении о стратегическом партнерстве.Текст опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского, который находится с рабочим визитом в Штатах. Сегодня он встретился с хозяином Белого дома Джо Байденом.США намерены сохранить "транзитную роль" Украины и обеспечить "безопасность поставок в этот переходный энергетический период", а также не допустить использования магистрали "как геополитического оружия". Для этого Вашингтон будет и дальше применять различные меры и инструменты энергетической дипломатии, в том числе при содействии старшего советника по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, указано в тексте."Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников", — говорится в заявлении.Там также отмечается, что Киев и Вашингтон укрепляют энергетическую безопасность Украины "путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение газопровода вышло на финальную стадию.Берлин и Вашингтон летом выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва при этом неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748232479.html
https://ria.ru/20210901/nato-1748211114.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, балтийское море, северный поток — 2, allseas, россия
22:52 01.09.2021 (обновлено: 01:21 02.09.2021)
 
Украина и США приняли совместное заявление по "Северному потоку — 2"

США и Украина назвали "Северный поток — 2" угрозой энергетической безопасности Европы

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Киев и Вашингтон выступают против газопровода "Северный поток — 2" и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности, говорится в их совместном заявлении о стратегическом партнерстве.
Текст опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского, который находится с рабочим визитом в Штатах. Сегодня он встретился с хозяином Белого дома Джо Байденом.
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США намерены сохранить "транзитную роль" Украины и обеспечить "безопасность поставок в этот переходный энергетический период", а также не допустить использования магистрали "как геополитического оружия". Для этого Вашингтон будет и дальше применять различные меры и инструменты энергетической дипломатии, в том числе при содействии старшего советника по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, указано в тексте.
"Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников", — говорится в заявлении.
Там также отмечается, что Киев и Вашингтон укрепляют энергетическую безопасность Украины "путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления".
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"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение газопровода вышло на финальную стадию.
Берлин и Вашингтон летом выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
Москва при этом неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийБалтийское мореСеверный поток — 2AllseasРоссия
 
 
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