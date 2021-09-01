https://ria.ru/20210901/gaz-1748180108.html

"Газпром" оценил темпы закачки газа в европейские хранилища

"Газпром" оценил темпы закачки газа в европейские хранилища - РИА Новости, 01.09.2021

"Газпром" оценил темпы закачки газа в европейские хранилища

"Газпром" прогнозирует, что к началу сезона отбора газа из хранилищ Европы около четверти потребленных прошлой зимой объемов не будет восполнено. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:32

2021-09-01T15:32

2021-09-01T17:14

в мире

европа

газпром

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Газпром" прогнозирует, что к началу сезона отбора газа из хранилищ Европы около четверти потребленных прошлой зимой объемов не будет восполнено.По данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит компания, запасы топлива в европейских подземных хранилищах на 30 августа остаются на минимальном за многие годы уровне."Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 миллиардов кубометров газа. Это означает, что не будет восполнено 25%, или 17 миллиардов кубометров газа, из 66,2 миллиарда кубометров, отобранных прошлой зимой", — говорится в сообщении.Если ситуация не изменится, то в украинских ПХГ, согласно прогнозу компании, к этому сроку будет на 30%, или на восемь миллиардов кубометров газа, меньше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20210831/eksport-1748046208.html

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в мире, европа, газпром