https://ria.ru/20210901/finlyandiya-1748104365.html

Россия проведет военную инспекцию в Финляндии

Россия проведет военную инспекцию в Финляндии - РИА Новости, 01.09.2021

Россия проведет военную инспекцию в Финляндии

Представители России проводят в среду инспекцию военного объекта в Финляндии в рамках Венского документа ОБСЕ 2011 года, сообщают Силы обороны Финляндии. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:51

2021-09-01T08:51

2021-09-01T12:32

в мире

финляндия

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155777/28/1557772839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01fbcf71f4bc0ead6c630c54228c75e6.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Представители России проводят в среду инспекцию военного объекта в Финляндии в рамках Венского документа ОБСЕ 2011 года, сообщают Силы обороны Финляндии."В соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года Россия проводит инспекцию с целью повышения доверия и безопасности во время визита в воздушное командование Карелии (подразделение финских ВВС) 1 сентября. Группа оценки состоит из трех человек, и они имеют дипломатический статус", — говорится в сообщении.Уточняется, что цель визита — установить, соответствует ли ежегодный отчет Финляндии по обмену военной информацией о воздушном командовании Карелии на основе Венского договора 2011 года информации, которую сейчас получит группа оценки.Визит принимает руководитель данного военного подразделения — полковник Аки Пуустинен.Визит будет проводиться в соответствии с общими мерами предосторожности в отношении COVID-19 правительства Финляндии и финских сил обороны и в некоторой степени с рекомендациями по COVID-19 в отношении международной деятельности финских военных, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210607/dogovor-1736005605.html

https://ria.ru/20210213/finlyandiya-1597335599.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, финляндия, обсе, россия