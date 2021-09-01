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Россия проведет военную инспекцию в Финляндии
Россия проведет военную инспекцию в Финляндии - РИА Новости, 01.09.2021
Россия проведет военную инспекцию в Финляндии
Представители России проводят в среду инспекцию военного объекта в Финляндии в рамках Венского документа ОБСЕ 2011 года, сообщают Силы обороны Финляндии. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:51
2021-09-01T12:32
в мире
финляндия
обсе
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Представители России проводят в среду инспекцию военного объекта в Финляндии в рамках Венского документа ОБСЕ 2011 года, сообщают Силы обороны Финляндии."В соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года Россия проводит инспекцию с целью повышения доверия и безопасности во время визита в воздушное командование Карелии (подразделение финских ВВС) 1 сентября. Группа оценки состоит из трех человек, и они имеют дипломатический статус", — говорится в сообщении.Уточняется, что цель визита — установить, соответствует ли ежегодный отчет Финляндии по обмену военной информацией о воздушном командовании Карелии на основе Венского договора 2011 года информации, которую сейчас получит группа оценки.Визит принимает руководитель данного военного подразделения — полковник Аки Пуустинен.Визит будет проводиться в соответствии с общими мерами предосторожности в отношении COVID-19 правительства Финляндии и финских сил обороны и в некоторой степени с рекомендациями по COVID-19 в отношении международной деятельности финских военных, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210607/dogovor-1736005605.html
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в мире, финляндия, обсе, россия
08:51 01.09.2021 (обновлено: 12:32 01.09.2021)
 
Россия проведет военную инспекцию в Финляндии

Представители России проинспектируют военный объект в Финляндии по Венскому документу ОБСЕ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидентский дворец в Хельсинки
Президентский дворец в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Представители России проводят в среду инспекцию военного объекта в Финляндии в рамках Венского документа ОБСЕ 2011 года, сообщают Силы обороны Финляндии.
"В соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года Россия проводит инспекцию с целью повышения доверия и безопасности во время визита в воздушное командование Карелии (подразделение финских ВВС) 1 сентября. Группа оценки состоит из трех человек, и они имеют дипломатический статус", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что цель визита — установить, соответствует ли ежегодный отчет Финляндии по обмену военной информацией о воздушном командовании Карелии на основе Венского договора 2011 года информации, которую сейчас получит группа оценки.
Визит принимает руководитель данного военного подразделения — полковник Аки Пуустинен.
Визит будет проводиться в соответствии с общими мерами предосторожности в отношении COVID-19 правительства Финляндии и финских сил обороны и в некоторой степени с рекомендациями по COVID-19 в отношении международной деятельности финских военных, уточняется в сообщении.
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