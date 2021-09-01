https://ria.ru/20210901/festival-1748092027.html

Всероссийский фестиваль песен "Покровский собор" стартует 1 сентября

Всероссийский фестиваль песен "Покровский собор" стартует 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2021

Всероссийский фестиваль песен "Покровский собор" стартует 1 сентября

Всероссийский фестиваль авторской песни "Покровский собор" начнет 1 сентября прием конкурсных заявок от авторов, композиторов, поэтов и исполнителей, причем... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T02:49

2021-09-01T02:49

2021-09-01T10:01

владимир путин

россия

культура

религия

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Всероссийский фестиваль авторской песни "Покровский собор" начнет 1 сентября прием конкурсных заявок от авторов, композиторов, поэтов и исполнителей, причем любого возраста, но любящих родину, уважающих веру и традиции предков и не боящихся экспериментов, сообщили РИА Новости организаторы.Песня и молитва"Стихотворение, песня и молитва являются подлинным свидетельством мира и человека. Мы с огромным уважением относимся как к представителям классической авторской песни, так и к тем, кто работает на стыке жанров, не боясь экспериментов. Главное, чтобы в произведениях мы увидели любовь к поэзии, внимательное отношение к слову и серьёзный подход к исполнительскому мастерству", - сказал РИА Новости художественный руководитель фестиваля, лауреат ряда международных и всероссийских премий, поэт, писатель, автор-исполнитель песен Алексей Витаков.В жюри конкурса войдут известные барды, поэты и музыканты, а возглавит его мэтр советской и российской авторской песни Александр Мирзаян. Три осенних месяца жюри будет отбирать самых ярких претендентов для участия во втором туре конкурса и итоговом гала-концерте. Битва за гран-при фестиваля пройдет в московском Гостином дворе рядом с историческим Покровским собором на Красной площади 19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца – покровителя всех путешествующих. Ведь, как отмечают организаторы фестиваля, долгие странствия и хорошая песня неразделимы и в фольклоре, и в современной жизни.Первый фестиваль "Покровский собор" завершился совсем недавно - в мае 2021 года и удостоился приветствия Владимира Путина, которое опубликовано на сайте фестиваля. Президент отметил, что в России авторская песня всегда пользовалась особой любовью слушателей разных возрастов и поколений, а масштабный фестиваль продолжает самобытные традиции уникального песенного жанра и представляет на суд жюри и публики как опытных артистов, так и одаренную молодежь.Не три аккорда"Главная цель фестиваля, на мой взгляд, – поднять популярность жанра авторской песни, чтобы он не ассоциировался исключительно с шаблонными представлениями о трех аккордах и бородатых бардах. Авторская песня сегодня - это интеллектуальная музыка с прекрасными стихами. И она должна появиться на центральных площадках, телеканалах и радиостанциях", - убежден один из победителей Первого "Покровского собора", член жюри нынешнего конкурса и лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников.На вопрос о связи с православием он ответил, что "очень многие авторы через свое творчество находят путь к Богу". "Настоящее творчество и невозможно без благословения Свыше, только диалог с Творцом делает песню настоящей", - добавил Канунников.А само название фестиваля "Покровский собор" свидетельствует не только о близости к месту его проведения исторического собора Покрова Пресвятой Богородицы (Василия Блаженного), но и о глубоком философско-религиозном смысле. "Фестиваль призван объединить разные направления современной авторской песни, что соответствует принципу соборности (один из главных принципов православия- прим. ред.). Покров в народном сознании - это также защита и помощь Божия", - пояснил собеседник агентства.Что ждет победителей"Покровский собор" - крупнейший сегодня фестиваль авторской песни, который проходит в концертном зале: Гостиный двор вмещает до восьми тысяч зрителей.Организаторы приглашают попробовать свои силы на площадке "Покровского собора" как признанных мастеров, так и еще неизвестных самородков из разных уголков России, как индивидуальных конкурсантов, так и ансамбли. Возраст участников не ограничен, а на первом фестивале побывали авторы и исполнители от 16 до 80 лет.Жюри определит восемь финалистов. Претенденты на Гран-при получат денежные призы: участники финала - по 50 тысяч рублей, третье место - 150 тысяч рублей, второе место – 250 тысяч рублей, первое место – 350 тысяч рублей. Двое победителей на будущий год также сами войдут в жюри фестиваля."Идея преемственности – одна из самых важных, поэтому фестиваль объединит под крышей Гостиного двора и поколения, чья молодость пришлась на 60-е, 70-е, 80-е годы, и молодежь сегодняшнюю. Мне кажется, что только на первый взгляд отцы и дети не слышат друг друга. Фестиваль покажет, что между ними гораздо больше общего", - отметил учредитель фестиваля, предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия.

https://ria.ru/20210831/festival-1748002703.html

https://ria.ru/20210828/kaluga-1747677363.html

https://ria.ru/20210825/mccartney-1747044416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, культура