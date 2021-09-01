https://ria.ru/20210901/estoniya-1748189423.html

Эстонская прокуратура предъявила обвинение правозащитнику Середенко

Эстонская прокуратура предъявила обвинение правозащитнику Середенко - РИА Новости, 01.09.2021

Эстонская прокуратура предъявила обвинение правозащитнику Середенко

Государственная прокуратура Эстонии предъявила правозащитнику Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности, материалы уголовного дела... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:15

2021-09-01T16:15

2021-09-01T16:16

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Государственная прокуратура Эстонии предъявила правозащитнику Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности, материалы уголовного дела направлены в суд, сообщила в среду пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас."Обвинение предъявлено в связи с поддержанием отношений против Эстонской Республики. Обвинительное заключение по этому уголовному делу прокуратура направила в суд", - сказала Кюнгас порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. Прокуратура по-прежнему на раскрывает детали обвинения.Присяжный адвокат Владимир Садеков, который защищает Середенко, пока не может сказать, в чем конкретно обвиняют его подзащитного. "Могу сказать лишь то, что Сергей Середенко не признает себя виновным. Предварительное заседание по этому делу пройдет в октябре. Суд рассмотрит дело в общем порядке. Будет ли процесс закрытым? Полагаю, что прокуратура наверняка станет об этом ходатайствовать, но мы будем протестовать", - сказал ERR Садеков.По его словам, Середенко до сих пор находится под стражей. Ранее суды не удовлетворили ходатайства о замене ему меры пресечения, но они будут поданы повторно. "Как его здоровье? Он держится, но могло быть и лучше, все же он почти полгода находится в тюрьме", - добавил Садеков.Государственная прокуратура Эстонии объявила в конце марта, что юрист-правозащитник Середенко в начале марта был арестован по подозрению в антигосударственной деятельности. Подозрения Середенко предъявлены по статье 235 УК Эстонии, которая подразумевает создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, направленного против Эстонии.Сергей Середенко в 2004-2009 годах являлся руководителем проекта "Русский омбудсмен". В 2010 году избран русским омбудсменом Эстонии на конференции "Русская школа Эстонии". Автор книг "Русская правда об эстонской конституции" и "Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике". Посольство России в Эстонии ранее заявило, что считает арест Середенко подавлением инакомыслия.

https://ria.ru/20210829/estoniya-1747723543.html

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