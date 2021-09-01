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Россельхозбанк открыл третий этап "Школы фермера" в регионах России
Россельхозбанк открыл третий этап "Школы фермера" в регионах России - РИА Новости, 02.09.2021
Россельхозбанк открыл третий этап "Школы фермера" в регионах России
В 27 российских регионах стартовал третий этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера", направленный на поддержку действующих и... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-01T12:32
2021-09-02T12:34
новости компаний - экономика
россельхозбанк
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В 27 российских регионах стартовал третий этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера", направленный на поддержку действующих и созданию новых финансово устойчивых и рентабельных крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), сообщает пресс-служба Россельхозбанка."Школа фермера" – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Минсельхоза РФ, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства."Спустя год мы уже видим результаты первых выпускников. Видим в реальных проектах: засеянных полях, отремонтированных птицекомплексах, новых сыроварнях и молочных фермах. Сегодня на связи – студенты "Школы фермера" в 27 регионах. Но наша страна гораздо больше и разнообразнее. И мы хотим, чтобы образование было доступно всем, кто стремится стать фермером. Поэтому мы решили "подключить" к проекту всю Россию. С этой целью- запускаем онлайн-версию "Школы фермера". Трансляции и видеозаписи будут размещены на цифровой платформе Россельхозбанка "Своё фермерство". Хочу пожелать всем студентам "Школы фермера" поймать драйв от этой профессии и максимально реализовать свой талант предпринимателя!" – приводится в сообщении слова из обращения к участникам проекта председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова.По словам замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, принявшей участие в церемонии открытия третьей волны "Школы фермера", этот образовательный проект за два предыдущих сезона доказал свою эффективность, позволив значительно расширить компетенции предпринимателей и горизонты для их бизнеса.Как отметили в Россельхозбанке, студенты третьего потока будут обучаться по 20 специальностям. Среди них – агротуризм, аквакультура, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, молочное и мясное скотоводство, растениеводство, птицеводство и другие. Кроме того, в учебные планы включены лекции по маркетингу, производству органической продукции, использованию цифровых решений, организации каналов сбыта, продвижению региональных брендов продуктов питания.В церемонии открытия третьей волны приняли участие представители администрации регионов-участников, студенты, ректоры аграрных вузов, руководители сельхозпредприятий, выпускники предыдущих потоков, амбассадоры Россельхозбанка.С начала запуска в 2020 году обучение в "Школе фермера" прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 специализациям, 45 наиболее талантливых слушателей второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда "Свое" на создание новых малых форм хозяйствования.В ходе обучения слушатели изучают правовые аспекты и бизнес-модели работы КФХ, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов - участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.
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новости компаний - экономика, россельхозбанк, россия
12:32 01.09.2021 (обновлено: 12:34 02.09.2021)
 

Россельхозбанк открыл третий этап "Школы фермера" в регионах России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПрохожий около входа в офис банка "Россельхозбанк" на одной из улиц в Москве
Прохожий около входа в офис банка Россельхозбанк на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В 27 российских регионах стартовал третий этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера", направленный на поддержку действующих и созданию новых финансово устойчивых и рентабельных крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), сообщает пресс-служба Россельхозбанка.
"Школа фермера" – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Минсельхоза РФ, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.
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"Спустя год мы уже видим результаты первых выпускников. Видим в реальных проектах: засеянных полях, отремонтированных птицекомплексах, новых сыроварнях и молочных фермах. Сегодня на связи – студенты "Школы фермера" в 27 регионах. Но наша страна гораздо больше и разнообразнее. И мы хотим, чтобы образование было доступно всем, кто стремится стать фермером. Поэтому мы решили "подключить" к проекту всю Россию. С этой целью- запускаем онлайн-версию "Школы фермера". Трансляции и видеозаписи будут размещены на цифровой платформе Россельхозбанка "Своё фермерство". Хочу пожелать всем студентам "Школы фермера" поймать драйв от этой профессии и максимально реализовать свой талант предпринимателя!" – приводится в сообщении слова из обращения к участникам проекта председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова.
По словам замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, принявшей участие в церемонии открытия третьей волны "Школы фермера", этот образовательный проект за два предыдущих сезона доказал свою эффективность, позволив значительно расширить компетенции предпринимателей и горизонты для их бизнеса.
"Увеличение числа слушателей и расширение географии проекта демонстрируют востребованность такого формата обучения среди фермеров и их стремление получать актуальное бизнес-образование. Отмечу, что одновременно с поддержкой сельхозпроизводства Минсельхоз стимулирует развитие и других видов деятельности малых форм хозяйствования. Например, с 2022 года мы планируем уделять самое пристальное внимание сфере сельского туризма, и это направление обязательно будет внедрено в образовательную программу "Школы фермеров", – сказала Лут.
Как отметили в Россельхозбанке, студенты третьего потока будут обучаться по 20 специальностям. Среди них – агротуризм, аквакультура, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, молочное и мясное скотоводство, растениеводство, птицеводство и другие. Кроме того, в учебные планы включены лекции по маркетингу, производству органической продукции, использованию цифровых решений, организации каналов сбыта, продвижению региональных брендов продуктов питания.
В церемонии открытия третьей волны приняли участие представители администрации регионов-участников, студенты, ректоры аграрных вузов, руководители сельхозпредприятий, выпускники предыдущих потоков, амбассадоры Россельхозбанка.
С начала запуска в 2020 году обучение в "Школе фермера" прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 специализациям, 45 наиболее талантливых слушателей второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда "Свое" на создание новых малых форм хозяйствования.
В ходе обучения слушатели изучают правовые аспекты и бизнес-модели работы КФХ, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.
Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов - участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.
 
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