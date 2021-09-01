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Россельхозбанк открыл третий этап "Школы фермера" в регионах России

Россельхозбанк открыл третий этап "Школы фермера" в регионах России - РИА Новости, 02.09.2021

Россельхозбанк открыл третий этап "Школы фермера" в регионах России

В 27 российских регионах стартовал третий этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера", направленный на поддержку действующих и... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-01T12:32

2021-09-01T12:32

2021-09-02T12:34

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В 27 российских регионах стартовал третий этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера", направленный на поддержку действующих и созданию новых финансово устойчивых и рентабельных крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), сообщает пресс-служба Россельхозбанка."Школа фермера" – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Минсельхоза РФ, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства."Спустя год мы уже видим результаты первых выпускников. Видим в реальных проектах: засеянных полях, отремонтированных птицекомплексах, новых сыроварнях и молочных фермах. Сегодня на связи – студенты "Школы фермера" в 27 регионах. Но наша страна гораздо больше и разнообразнее. И мы хотим, чтобы образование было доступно всем, кто стремится стать фермером. Поэтому мы решили "подключить" к проекту всю Россию. С этой целью- запускаем онлайн-версию "Школы фермера". Трансляции и видеозаписи будут размещены на цифровой платформе Россельхозбанка "Своё фермерство". Хочу пожелать всем студентам "Школы фермера" поймать драйв от этой профессии и максимально реализовать свой талант предпринимателя!" – приводится в сообщении слова из обращения к участникам проекта председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова.По словам замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, принявшей участие в церемонии открытия третьей волны "Школы фермера", этот образовательный проект за два предыдущих сезона доказал свою эффективность, позволив значительно расширить компетенции предпринимателей и горизонты для их бизнеса.Как отметили в Россельхозбанке, студенты третьего потока будут обучаться по 20 специальностям. Среди них – агротуризм, аквакультура, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, молочное и мясное скотоводство, растениеводство, птицеводство и другие. Кроме того, в учебные планы включены лекции по маркетингу, производству органической продукции, использованию цифровых решений, организации каналов сбыта, продвижению региональных брендов продуктов питания.В церемонии открытия третьей волны приняли участие представители администрации регионов-участников, студенты, ректоры аграрных вузов, руководители сельхозпредприятий, выпускники предыдущих потоков, амбассадоры Россельхозбанка.С начала запуска в 2020 году обучение в "Школе фермера" прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 специализациям, 45 наиболее талантливых слушателей второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда "Свое" на создание новых малых форм хозяйствования.В ходе обучения слушатели изучают правовые аспекты и бизнес-модели работы КФХ, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов - участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.

https://realty.ria.ru/20210201/rosselkhozbank-1595486910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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