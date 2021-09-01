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Максим Паршин: попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний стало проще
Максим Паршин: попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний стало проще - РИА Новости, 01.09.2021
Максим Паршин: попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний стало проще
Получение льгот по "налоговому маневру" для ИТ-отрасли упростилось, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews. Заявление на включение в реестр... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:19
2021-09-01T16:19
технологии
наталья касперская
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
it-компании
максим паршин
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Получение льгот по "налоговому маневру" для ИТ-отрасли упростилось, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews. Заявление на включение в реестр аккредитованных ИТ-компаний при Минцифры теперь оформляется всего в один клик на Госуслугах.Как пояснил Паршин, ранее процесс был затяжным и трудоемким. Нужно было подавать заявку в бумажном виде, пакет документов для представителей ИТ-компаний мог содержать порядка 100 страниц, включая копию устава, доверенность, документ, подтверждающий, что осуществляется именно ИТ-деятельность и т.д. Документы принимали три сотрудника Минцифры и обрабатывали их вручную.В свою очередь президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская в комментарии РИА Новости уточнила, что для получения льгот в рамках налогового маневра ИТ-компания должна соответствовать трем критериям: иметь определенный процент по выручке, определенную среднесписочную численность сотрудников в штате и аккредитацию в реестре ИТ-компаний.Ранее, по словам эксперта, получить аккредитацию было проблематично.
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технологии, наталья касперская, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании, максим паршин
16:19 01.09.2021
 

Максим Паршин: попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний стало проще

© Фото : предоставлено пресс-службой МинкомсвязиЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Минкомсвязи
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Получение льгот по "налоговому маневру" для ИТ-отрасли упростилось, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews. Заявление на включение в реестр аккредитованных ИТ-компаний при Минцифры теперь оформляется всего в один клик на Госуслугах.
Как пояснил Паршин, ранее процесс был затяжным и трудоемким. Нужно было подавать заявку в бумажном виде, пакет документов для представителей ИТ-компаний мог содержать порядка 100 страниц, включая копию устава, доверенность, документ, подтверждающий, что осуществляется именно ИТ-деятельность и т.д. Документы принимали три сотрудника Минцифры и обрабатывали их вручную.
"К счастью, мы избавились от этого рудимента. С 1 августа этого года процедура изменилась коренным образом. Теперь это полностью цифровой сервис на портале Госуслуг. Не будет преувеличением, если я скажу, что заявление оформляется в один клик", - уточнил замглавы Минцифры.
В свою очередь президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская в комментарии РИА Новости уточнила, что для получения льгот в рамках налогового маневра ИТ-компания должна соответствовать трем критериям: иметь определенный процент по выручке, определенную среднесписочную численность сотрудников в штате и аккредитацию в реестре ИТ-компаний.
Ранее, по словам эксперта, получить аккредитацию было проблематично.
"Аккредитация в реестре Минцифры, которую можно получить всего за день, снимает серьезный бюрократический барьер, ранее отдалявший по времени использование льгот налогового маневра. Это правильный шаг со стороны профильного Министерства и важное событие для ИТ-отрасли", - заключила Касперская.
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 17:12
Минцифры ожидает принятия "второго пакета" мер поддержки IT-отрасли
 
ТехнологииНаталья КасперскаяМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)IT-компанииМаксим Паршин
 
 
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