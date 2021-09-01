https://ria.ru/20210901/akkreditatsiya-1748186448.html

Максим Паршин: попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний стало проще

Максим Паршин: попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний стало проще - РИА Новости, 01.09.2021

Максим Паршин: попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний стало проще

Получение льгот по "налоговому маневру" для ИТ-отрасли упростилось, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews. Заявление на включение в реестр... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:19

2021-09-01T16:19

2021-09-01T16:19

технологии

наталья касперская

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

it-компании

максим паршин

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Получение льгот по "налоговому маневру" для ИТ-отрасли упростилось, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews. Заявление на включение в реестр аккредитованных ИТ-компаний при Минцифры теперь оформляется всего в один клик на Госуслугах.Как пояснил Паршин, ранее процесс был затяжным и трудоемким. Нужно было подавать заявку в бумажном виде, пакет документов для представителей ИТ-компаний мог содержать порядка 100 страниц, включая копию устава, доверенность, документ, подтверждающий, что осуществляется именно ИТ-деятельность и т.д. Документы принимали три сотрудника Минцифры и обрабатывали их вручную.В свою очередь президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская в комментарии РИА Новости уточнила, что для получения льгот в рамках налогового маневра ИТ-компания должна соответствовать трем критериям: иметь определенный процент по выручке, определенную среднесписочную численность сотрудников в штате и аккредитацию в реестре ИТ-компаний.Ранее, по словам эксперта, получить аккредитацию было проблематично.

https://ria.ru/20210830/mintsifry-1747864666.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, наталья касперская, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании, максим паршин