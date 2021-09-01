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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748252370.html
Социолог считает происходящее в Афганистане следствием пребывания там США
Социолог считает происходящее в Афганистане следствием пребывания там США - РИА Новости, 01.09.2021
Социолог считает происходящее в Афганистане следствием пребывания там США
Все события, которые сейчас происходят в Афганистане, - это следствие 20-летнего пребывания там США, считает российский социолог Максим Шугалей. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T23:45
2021-09-01T23:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
сша
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все события, которые сейчас происходят в Афганистане, - это следствие 20-летнего пребывания там США, считает российский социолог Максим Шугалей.Шугалей несколько дней находился в Афганистане, где проводил социологическое исследование. В среду вечером он прилетел в Москву."Честно говоря, все моменты, которые сейчас происходят, - это следствие 20-летнего пребывания Соединенных Штатов Америки там на месте. И то, что они давно делали со страной, скажем так, с их уходом оно, естественно, стало очевидным. Поэтому говорить о том, насколько там опасно, скажем так: после того, как американские военные наконец-то покинули аэропорт, почему-то взрывы прекратились", - сказал он РИА Новости.Шугалей добавил, что с уходом из страны американцев в Афганистане стало спокойнее."Я думаю, талибы (движение "Талибан"* признанно террористическим и запрещено в РФ) держат ситуацию под контролем. Конечно, есть там различного рода угрозы, но спокойствие они сохраняют, и думаю, все будет хорошо", - добавил собеседник.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, талибан, афганистан, сша
23:45 01.09.2021 (обновлено: 23:48 01.09.2021)
 
Социолог считает происходящее в Афганистане следствием пребывания там США

Социолог Шугалей: происходящее в Афганистане - следствие 20-летнего пребывания там США

© REUTERS / Twitter/DAVID_MARTINONЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Twitter/DAVID_MARTINON
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все события, которые сейчас происходят в Афганистане, - это следствие 20-летнего пребывания там США, считает российский социолог Максим Шугалей.
Шугалей несколько дней находился в Афганистане, где проводил социологическое исследование. В среду вечером он прилетел в Москву.
"Честно говоря, все моменты, которые сейчас происходят, - это следствие 20-летнего пребывания Соединенных Штатов Америки там на месте. И то, что они давно делали со страной, скажем так, с их уходом оно, естественно, стало очевидным. Поэтому говорить о том, насколько там опасно, скажем так: после того, как американские военные наконец-то покинули аэропорт, почему-то взрывы прекратились", - сказал он РИА Новости.
Шугалей добавил, что с уходом из страны американцев в Афганистане стало спокойнее.
"Я думаю, талибы (движение "Талибан"* признанно террористическим и запрещено в РФ) держат ситуацию под контролем. Конечно, есть там различного рода угрозы, но спокойствие они сохраняют, и думаю, все будет хорошо", - добавил собеседник.
* Запрещенная в России террористическая организация
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 23:37Захват власти в Афганистане талибами
Шугалей усомнился в надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афгансиатне
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанСША
 
 
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