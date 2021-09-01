https://ria.ru/20210901/afganistan-1748252370.html

Социолог считает происходящее в Афганистане следствием пребывания там США

Социолог считает происходящее в Афганистане следствием пребывания там США - РИА Новости, 01.09.2021

Социолог считает происходящее в Афганистане следствием пребывания там США

Все события, которые сейчас происходят в Афганистане, - это следствие 20-летнего пребывания там США, считает российский социолог Максим Шугалей. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T23:45

2021-09-01T23:45

2021-09-01T23:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все события, которые сейчас происходят в Афганистане, - это следствие 20-летнего пребывания там США, считает российский социолог Максим Шугалей.Шугалей несколько дней находился в Афганистане, где проводил социологическое исследование. В среду вечером он прилетел в Москву."Честно говоря, все моменты, которые сейчас происходят, - это следствие 20-летнего пребывания Соединенных Штатов Америки там на месте. И то, что они давно делали со страной, скажем так, с их уходом оно, естественно, стало очевидным. Поэтому говорить о том, насколько там опасно, скажем так: после того, как американские военные наконец-то покинули аэропорт, почему-то взрывы прекратились", - сказал он РИА Новости.Шугалей добавил, что с уходом из страны американцев в Афганистане стало спокойнее."Я думаю, талибы (движение "Талибан"* признанно террористическим и запрещено в РФ) держат ситуацию под контролем. Конечно, есть там различного рода угрозы, но спокойствие они сохраняют, и думаю, все будет хорошо", - добавил собеседник.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210901/katastrofa-1748251881.html

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в мире, талибан, афганистан, сша