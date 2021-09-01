https://ria.ru/20210901/afganistan-1748116195.html

Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021

Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что невозможно ничего навязать извне, нужно помогать и ждать, когда ситуация... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:34

2021-09-01T10:34

2021-09-01T14:06

в мире

афганистан

владимир путин

захват власти в афганистане талибами

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что невозможно ничего навязать извне, нужно помогать и ждать, когда ситуация созреет."Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего. Ситуация должна созреть. А если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям", - сказал Путин на встрече со школьниками."Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения", - добавил он.По его словам, без набора этих факторов добиться чего-то позитивного практически нельзя.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748114862.html

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748092423.html

афганистан

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2021

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в мире, афганистан, владимир путин