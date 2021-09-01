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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748116195.html
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что невозможно ничего навязать извне, нужно помогать и ждать, когда ситуация... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:34
2021-09-01T14:06
в мире
афганистан
владимир путин
захват власти в афганистане талибами
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что невозможно ничего навязать извне, нужно помогать и ждать, когда ситуация созреет."Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего. Ситуация должна созреть. А если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям", - сказал Путин на встрече со школьниками."Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения", - добавил он.По его словам, без набора этих факторов добиться чего-то позитивного практически нельзя.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748114862.html
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в мире, афганистан, владимир путин
10:34 01.09.2021 (обновлено: 14:06 01.09.2021)
 
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Президент Путин призвал помогать людям в Афганистане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что невозможно ничего навязать извне, нужно помогать и ждать, когда ситуация созреет.
"Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего. Ситуация должна созреть. А если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям", - сказал Путин на встрече со школьниками.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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"Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения", - добавил он.
По его словам, без набора этих факторов добиться чего-то позитивного практически нельзя.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
Военнослужащий ВВС США на борту самолета C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в международном аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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