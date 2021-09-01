https://ria.ru/20210901/abkhaziya-1748251209.html

Глава Минздрава Абхазии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Глава Минздрава Абхазии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021

Глава Минздрава Абхазии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Глава минздрава Абхазии Эдуард Бутба поблагодарил врачей министерства обороны России за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T23:30

2021-09-01T23:30

2021-09-01T23:30

гуманитарная помощь

сухум

абхазия

здоровье - общество

врачи

россия

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СУХУМ, 1 сен - РИА Новости. Глава минздрава Абхазии Эдуард Бутба поблагодарил врачей министерства обороны России за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба здравоохранительного ведомства республики.Ранее сообщалось, что мобильный многопрофильный госпиталь МО РФ прибыл в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом.Бутба посетил госпиталь, развёрнутый на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, зашел в "красную зону", поинтересовался состоянием здоровья пациентов. По итогам визита министр здравоохранения отметил, что госпиталь оказывает медицинскую помощь пациентам на достойном уровне."Еще раз от имени минздрава и всех жителей страны хочу выразить благодарность коллективу мобильного госпиталя за неоценимую помощь в лечении коронавирусных больных", - сказал он.По словам начальника госпиталя Абдулмеджида Магомедова, пациентам своевременно оказывается вся необходимая медицинская помощь. "Обстановка сложная, но контролируемая. На 1 сентября в госпитале 78 пациентов, из них 10 – в тяжелом состоянии. Каждый день госпиталь принимает в среднем по 9-10 человек. Состояние здоровья больных в основном среднее, есть и тяжелые, есть и с лёгким течением заболевания. Всего за время работы стационарное лечение прошли 48 пациентов", - сказал он.Мобильный госпиталь оснащен современным оборудованием и лекарственными препаратами, он рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50. В палатках будут развернуты приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет.Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. В составе мобильного медицинского подразделения - более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747912685.html

https://ria.ru/20210831/vspyshka-1748061196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуманитарная помощь, сухум, абхазия, здоровье - общество, врачи, россия