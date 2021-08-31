https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747918351.html

Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом

Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом - РИА Новости, 31.08.2021

Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит на встрече с американским лидером Джо Байденом темы Донбасса и "Северного потока 2", но домой привезет очередное... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T05:12

2021-08-31T05:12

2021-08-31T05:12

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КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудит на встрече с американским лидером Джо Байденом темы Донбасса и "Северного потока 2", но домой привезет очередное домашнее задание по реформам и борьбе с олигархами, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября.Также, по мнению Золотарева, США потребуют дальнейших реформ в судебной системе Украины и реформы Службы безопасности страны. "Я думаю, что в принципе (Зеленский – ред.) может привезти какие-то инвестиционные предложения, судя по планирующейся поездке в Калифорнию", - отметил политолог.При этом, как считает эксперт, в ходе встречи Зеленского и Байдена будут обсуждаться две ключевые темы – это Донбасс и "Северный поток 2". В частности, президенты будут говорить о том, как быть дальше с замороженным переговорным процессом контактной группы и переговорами в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) по Донбассу в контексте возможной помощи США.Политолог считает, что для Украины сильных изменений после поездки Зеленского в США не будет, результаты визита могут только повлиять на кадровую политику главы государства. "Если Зеленский приедет расстроенным, то возможны отставки, если не переформатирование полностью кабмина, вплоть до отставки (премьера и правительства – ред.), охранной грамоты же нет", - сказал эксперт.Встреча двух лидеров уже переносилась, вначале она планировалась на 30 августа. В понедельник Зеленский отправился в США. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.Ранее США ввели санкции против украинского олигарха Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции, они считают коррупционной его деятельность в отношении Приватбанка, основателем которого был Коломойский. Минюст США заявлял, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. Правительство Украины национализировало Приватбанк в 2016 году, Коломойский добился отмены этого решения в суде в 2019 году, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.Кроме того, минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в США стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из Приватбанка деньги.

https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, приватбанк, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба