Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
Эксперт Золотарев: Зеленский привезет от Байдена домашнее задание по борьбе с коррупцией
КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудит на встрече с американским лидером Джо Байденом темы Донбасса и "Северного потока 2", но домой привезет очередное домашнее задание по реформам и борьбе с олигархами, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября.
"Что он (Зеленский – ред.) может привезти из США? Я думаю, что очередное домашнее задание по борьбе с коррупцией и деолигархизацией, прежде всего имеется ввиду Игорь Коломойский, поскольку США подозревают, что с Коломойским борьба только имитируется, а для них он – это маркер", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости.
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При этом, как считает эксперт, в ходе встречи Зеленского и Байдена будут обсуждаться две ключевые темы – это Донбасс и "Северный поток 2". В частности, президенты будут говорить о том, как быть дальше с замороженным переговорным процессом контактной группы и переговорами в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) по Донбассу в контексте возможной помощи США.
Политолог считает, что для Украины сильных изменений после поездки Зеленского в США не будет, результаты визита могут только повлиять на кадровую политику главы государства. "Если Зеленский приедет расстроенным, то возможны отставки, если не переформатирование полностью кабмина, вплоть до отставки (премьера и правительства – ред.), охранной грамоты же нет", - сказал эксперт.
Встреча двух лидеров уже переносилась, вначале она планировалась на 30 августа. В понедельник Зеленский отправился в США. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
Ранее США ввели санкции против украинского олигарха Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции, они считают коррупционной его деятельность в отношении Приватбанка, основателем которого был Коломойский. Минюст США заявлял, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. Правительство Украины национализировало Приватбанк в 2016 году, Коломойский добился отмены этого решения в суде в 2019 году, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.
Кроме того, минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в США стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из Приватбанка деньги.