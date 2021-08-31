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В "Единой России" рассказали, в каких селах откроют фельдшерские пункты
В "Единой России" рассказали, в каких селах откроют фельдшерские пункты - РИА Новости, 31.08.2021
В "Единой России" рассказали, в каких селах откроют фельдшерские пункты
Фельдшерско-акушерские пункты появятся во всех поселениях, где проживают более ста человек, а в места, где население меньше, будут направлены около 500... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:36
2021-08-31T16:44
политика
единая россия
госдума рф
андрей исаев
здоровье - общество
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг - РИА Новости. Фельдшерско-акушерские пункты появятся во всех поселениях, где проживают более ста человек, а в места, где население меньше, будут направлены около 500 мобильных медицинских центров в течение двух лет, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в ходе предвыборных дебатов на телеканале "Россия 1"."Для здравоохранения приоритетами является в первую очередь сегодня развитие первичного звена, поэтому на это заложено полтриллиона рублей. В каждом поселке, селе, где живет больше ста человек, будет фельдшерско-акушерский пункт. Что делать там, где нет этих ста человек, - туда будут направлены мобильные медицинские центры. 500 центров в течение следующих двух лет будет закуплено. Дополнительно будет выпущено и направлено в регионы пять тысяч современных автомобилей скорой помощи", - сказал Исаев в ходе дебатов.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
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политика, единая россия, госдума рф, андрей исаев, здоровье - общество, россия
16:36 31.08.2021 (обновлено: 16:44 31.08.2021)
 
В "Единой России" рассказали, в каких селах откроют фельдшерские пункты

"Единая Россия": в селах с населением больше ста человек откроют фельдшерские пункты

© Сообщество в VK / Елецкий районМодульный фельдшерско-акушерский пункт в Елецком районе Липецкой области
Модульный фельдшерско-акушерский пункт в Елецком районе Липецкой области
© Сообщество в VK / Елецкий район
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг - РИА Новости. Фельдшерско-акушерские пункты появятся во всех поселениях, где проживают более ста человек, а в места, где население меньше, будут направлены около 500 мобильных медицинских центров в течение двух лет, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в ходе предвыборных дебатов на телеканале "Россия 1".
"Для здравоохранения приоритетами является в первую очередь сегодня развитие первичного звена, поэтому на это заложено полтриллиона рублей. В каждом поселке, селе, где живет больше ста человек, будет фельдшерско-акушерский пункт. Что делать там, где нет этих ста человек, - туда будут направлены мобильные медицинские центры. 500 центров в течение следующих двух лет будет закуплено. Дополнительно будет выпущено и направлено в регионы пять тысяч современных автомобилей скорой помощи", - сказал Исаев в ходе дебатов.
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
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