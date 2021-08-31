06:50 31.08.2021 (обновлено: 06:56 31.08.2021)
В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу до 30 сентября
ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Власти Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу до 30 сентября, ситуация с распространением болезни остается в регионе напряженной, сообщает оперативный штаб республики.
По оперативным данным, за последние сутки в регионе выявлено 142 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в столице республики Якутске – 83. За сутки лаборатории республики провели 742 исследования на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 1 348 413 тестов. Продолжается вакцинация населения Якутии. Всего поступило 418 555 доз вакцины, 290 тысяч якутян прошли полный курс вакцинации.
"Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о внесении изменения в указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года №1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"… действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения… продлено до 30 сентября 2021 года", - рассказали в оперштабе.
Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, остаётся напряжённой.
Ранее сообщалось о том, что власти Якутска предложат оперативному штабу республики закрыть развлекательные заведения из-за роста числа заболеваний COVID-19.