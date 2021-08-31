https://ria.ru/20210831/yakutiya-1747919667.html

В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу

В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу - РИА Новости, 31.08.2021

В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу

Власти Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу до 30 сентября, ситуация с распространением болезни остается в регионе напряженной, сообщает... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T06:50

2021-08-31T06:50

2021-08-31T06:56

распространение коронавируса

общество

якутск

республика саха (якутия)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Власти Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу до 30 сентября, ситуация с распространением болезни остается в регионе напряженной, сообщает оперативный штаб республики.По оперативным данным, за последние сутки в регионе выявлено 142 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в столице республики Якутске – 83. За сутки лаборатории республики провели 742 исследования на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 1 348 413 тестов. Продолжается вакцинация населения Якутии. Всего поступило 418 555 доз вакцины, 290 тысяч якутян прошли полный курс вакцинации.Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, остаётся напряжённой.Ранее сообщалось о том, что власти Якутска предложат оперативному штабу республики закрыть развлекательные заведения из-за роста числа заболеваний COVID-19.

https://ria.ru/20210830/shtamm-1747872564.html

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, якутск, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии