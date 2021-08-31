Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210831/yakutiya-1747919667.html
В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу - РИА Новости, 31.08.2021
В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
Власти Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу до 30 сентября, ситуация с распространением болезни остается в регионе напряженной, сообщает... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T06:50
2021-08-31T06:56
распространение коронавируса
общество
якутск
республика саха (якутия)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Власти Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу до 30 сентября, ситуация с распространением болезни остается в регионе напряженной, сообщает оперативный штаб республики.По оперативным данным, за последние сутки в регионе выявлено 142 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в столице республики Якутске – 83. За сутки лаборатории республики провели 742 исследования на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 1 348 413 тестов. Продолжается вакцинация населения Якутии. Всего поступило 418 555 доз вакцины, 290 тысяч якутян прошли полный курс вакцинации.Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, остаётся напряжённой.Ранее сообщалось о том, что власти Якутска предложат оперативному штабу республики закрыть развлекательные заведения из-за роста числа заболеваний COVID-19.
https://ria.ru/20210830/shtamm-1747872564.html
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, якутск, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:50 31.08.2021 (обновлено: 06:56 31.08.2021)
 
В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу

В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу до 30 сентября

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Власти Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу до 30 сентября, ситуация с распространением болезни остается в регионе напряженной, сообщает оперативный штаб республики.
По оперативным данным, за последние сутки в регионе выявлено 142 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в столице республики Якутске – 83. За сутки лаборатории республики провели 742 исследования на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 1 348 413 тестов. Продолжается вакцинация населения Якутии. Всего поступило 418 555 доз вакцины, 290 тысяч якутян прошли полный курс вакцинации.
"Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о внесении изменения в указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года №1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"… действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения… продлено до 30 сентября 2021 года", - рассказали в оперштабе.
Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, остаётся напряжённой.
Ранее сообщалось о том, что власти Якутска предложат оперативному штабу республики закрыть развлекательные заведения из-за роста числа заболеваний COVID-19.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 17:54Распространение коронавируса
В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46СК сообщил о выживших женщинах, пропавших на Сахалине 9 дней назад
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
Лента новостейМолния