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В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток
В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток - РИА Новости, 31.08.2021
В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток
Президент России Владимир Путин по вторник встретится с главой Ульяновской области Алексеем Русских, вечером вылетит во Владивосток, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:52
2021-08-31T12:52
2021-08-31T12:54
общество
владивосток
ульяновская область
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по вторник встретится с главой Ульяновской области Алексеем Русских, вечером вылетит во Владивосток, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он будет принимать и.о. Ульяновской области Алексея Русских. Эту встречу покажем. Поздно вечером президент вылетит во Владивосток, завтра уже работа во Владивостоке", - сказал Песков журналистам.Путин 8 апреля подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, полномочия которого истекали в 2021 году, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских.
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общество, владивосток, ульяновская область, владимир путин, дмитрий песков
12:52 31.08.2021 (обновлено: 12:54 31.08.2021)
В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток
Путин по вторник встретится с главой Ульяновской области, вечером вылетит во Владивосток