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В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток

В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток - РИА Новости, 31.08.2021

В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток

Президент России Владимир Путин по вторник встретится с главой Ульяновской области Алексеем Русских, вечером вылетит во Владивосток, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:52

2021-08-31T12:52

2021-08-31T12:54

общество

владивосток

ульяновская область

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по вторник встретится с главой Ульяновской области Алексеем Русских, вечером вылетит во Владивосток, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он будет принимать и.о. Ульяновской области Алексея Русских. Эту встречу покажем. Поздно вечером президент вылетит во Владивосток, завтра уже работа во Владивостоке", - сказал Песков журналистам.Путин 8 апреля подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, полномочия которого истекали в 2021 году, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских.

https://ria.ru/20210829/putin-1747726629.html

владивосток

ульяновская область

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общество, владивосток, ульяновская область, владимир путин, дмитрий песков