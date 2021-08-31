Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/vladivostok-1747974395.html
В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток
В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток - РИА Новости, 31.08.2021
В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток
Президент России Владимир Путин по вторник встретится с главой Ульяновской области Алексеем Русских, вечером вылетит во Владивосток, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:52
2021-08-31T12:54
общество
владивосток
ульяновская область
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155839/61/1558396167_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_94ef367b08170e2dcba2a575cc138369.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по вторник встретится с главой Ульяновской области Алексеем Русских, вечером вылетит во Владивосток, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он будет принимать и.о. Ульяновской области Алексея Русских. Эту встречу покажем. Поздно вечером президент вылетит во Владивосток, завтра уже работа во Владивостоке", - сказал Песков журналистам.Путин 8 апреля подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, полномочия которого истекали в 2021 году, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских.
https://ria.ru/20210829/putin-1747726629.html
владивосток
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155839/61/1558396167_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_693ff25c6a2d5928d9aefbc08a07242f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владивосток, ульяновская область, владимир путин, дмитрий песков
12:52 31.08.2021 (обновлено: 12:54 31.08.2021)
 
В Кремле рассказали, когда Путин вылетит во Владивосток

Путин по вторник встретится с главой Ульяновской области, вечером вылетит во Владивосток

© РИА Новости / Илья Филатов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время перелета к космодрому Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время перелета к космодрому Восточный - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Илья Филатов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по вторник встретится с главой Ульяновской области Алексеем Русских, вечером вылетит во Владивосток, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он будет принимать и.о. Ульяновской области Алексея Русских. Эту встречу покажем. Поздно вечером президент вылетит во Владивосток, завтра уже работа во Владивостоке", - сказал Песков журналистам.
Путин 8 апреля подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, полномочия которого истекали в 2021 году, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 13:42
Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный
 
ОбществоВладивостокУльяновская областьВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46СК сообщил о выживших женщинах, пропавших на Сахалине 9 дней назад
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
Лента новостейМолния