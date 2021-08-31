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На Украине выразили желание узнать планы США по урегулированию в Донбассе
На Украине выразили желание узнать планы США по урегулированию в Донбассе - РИА Новости, 31.08.2021
На Украине выразили желание узнать планы США по урегулированию в Донбассе
Украинская делегация, находящаяся в Вашингтоне, намерена выяснить планы администрации президента США Джо Байдена по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:39
2021-08-31T16:46
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Украинская делегация, находящаяся в Вашингтоне, намерена выяснить планы администрации президента США Джо Байдена по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с Байденом. Ожидается, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины."Что касается привлечения США к прекращению войны в Донбассе и прекращению оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то они никогда из этого процесса не выходили. Но сейчас мы будем работать над тем, как именно будет действовать новая администрация в этом вопросе", - сказал Кулеба журналистам.Министр считает, что в Вашингтон приехал "нормальный состав" украинской делегации.Ранее бывший специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон должен сыграть ведущую дипломатическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, убедив Францию, ФРГ, НАТО, ЕС, Великобританию и Канаду "дать отпор российской агрессии". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В РФ отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210809/vstrecha-1744988369.html
https://ria.ru/20210830/bayden-1747791835.html
https://ria.ru/20210614/ukraina-1737000992.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
16:39 31.08.2021 (обновлено: 16:46 31.08.2021)
 
На Украине выразили желание узнать планы США по урегулированию в Донбассе

Глава МИД Украины Кулеба заявил о цели выяснить планы Байдена по урегулированию в Донбассе

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Украинская делегация, находящаяся в Вашингтоне, намерена выяснить планы администрации президента США Джо Байдена по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с Байденом. Ожидается, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
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"Что касается привлечения США к прекращению войны в Донбассе и прекращению оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то они никогда из этого процесса не выходили. Но сейчас мы будем работать над тем, как именно будет действовать новая администрация в этом вопросе", - сказал Кулеба журналистам.
Министр считает, что в Вашингтон приехал "нормальный состав" украинской делегации.
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Ранее бывший специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон должен сыграть ведущую дипломатическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, убедив Францию, ФРГ, НАТО, ЕС, Великобританию и Канаду "дать отпор российской агрессии". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В РФ отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийМИД УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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