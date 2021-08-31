16:39 31.08.2021 (обновлено: 16:46 31.08.2021)
На Украине выразили желание узнать планы США по урегулированию в Донбассе
Глава МИД Украины Кулеба заявил о цели выяснить планы Байдена по урегулированию в Донбассе
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Украинская делегация, находящаяся в Вашингтоне, намерена выяснить планы администрации президента США Джо Байдена по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с Байденом. Ожидается, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
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"Что касается привлечения США к прекращению войны в Донбассе и прекращению оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то они никогда из этого процесса не выходили. Но сейчас мы будем работать над тем, как именно будет действовать новая администрация в этом вопросе", - сказал Кулеба журналистам.
Министр считает, что в Вашингтон приехал "нормальный состав" украинской делегации.
Ранее бывший специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон должен сыграть ведущую дипломатическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, убедив Францию, ФРГ, НАТО, ЕС, Великобританию и Канаду "дать отпор российской агрессии". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В РФ отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.