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В Кремле переадресовали вопрос об угрозах от "Мужского государства" в МВД
В Кремле переадресовали вопрос об угрозах от "Мужского государства" в МВД - РИА Новости, 31.08.2021
В Кремле переадресовали вопрос об угрозах от "Мужского государства" в МВД
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:17
2021-08-31T13:17
2021-08-31T13:17
происшествия
дмитрий песков
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы."Мы видели сообщения в СМИ, но, честно говоря, это не наша прерогатива. Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, если есть соответствующее заявление, то, конечно, органы отреагировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле относятся к тому, что, как из известно из сообщений СМИ, различным людям и организациям поступают угрозы от сообщества "Мужское государство", которое таким образом пытается принудить их действовать так, как они считают нужным.Ранее в СМИ появилась информация о том, что националистическое движение "Мужское государство" устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения.
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РИА Новости
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происшествия, дмитрий песков, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
В Кремле переадресовали вопрос об угрозах от "Мужского государства" в МВД
Песков: вопрос об угрозах женщинам от "Мужского государства" — прерогатива МВД, не Кремля
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы.
"Мы видели сообщения в СМИ, но, честно говоря, это не наша прерогатива. Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, если есть соответствующее заявление, то, конечно, органы отреагировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле относятся к тому, что, как из известно из сообщений СМИ, различным людям и организациям поступают угрозы от сообщества "Мужское государство", которое таким образом пытается принудить их действовать так, как они считают нужным.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что националистическое движение "Мужское государство" устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения.