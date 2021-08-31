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В Кремле переадресовали вопрос об угрозах от "Мужского государства" в МВД
В Кремле переадресовали вопрос об угрозах от "Мужского государства" в МВД - РИА Новости, 31.08.2021
В Кремле переадресовали вопрос об угрозах от "Мужского государства" в МВД
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:17
2021-08-31T13:17
происшествия
дмитрий песков
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы."Мы видели сообщения в СМИ, но, честно говоря, это не наша прерогатива. Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, если есть соответствующее заявление, то, конечно, органы отреагировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле относятся к тому, что, как из известно из сообщений СМИ, различным людям и организациям поступают угрозы от сообщества "Мужское государство", которое таким образом пытается принудить их действовать так, как они считают нужным.Ранее в СМИ появилась информация о том, что националистическое движение "Мужское государство" устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения.
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происшествия, дмитрий песков, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
13:17 31.08.2021
 
В Кремле переадресовали вопрос об угрозах от "Мужского государства" в МВД

Песков: вопрос об угрозах женщинам от "Мужского государства" — прерогатива МВД, не Кремля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы.
"Мы видели сообщения в СМИ, но, честно говоря, это не наша прерогатива. Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, если есть соответствующее заявление, то, конечно, органы отреагировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле относятся к тому, что, как из известно из сообщений СМИ, различным людям и организациям поступают угрозы от сообщества "Мужское государство", которое таким образом пытается принудить их действовать так, как они считают нужным.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что националистическое движение "Мужское государство" устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения.
Нигири суши - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 21:34
В "Тануки" отказались удалять скандальные посты после жалоб клиентов
 
ПроисшествияДмитрий ПесковМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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