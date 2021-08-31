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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/soprotivlenie-1748019929.html
Командир сопротивления в Панджшере заявил о сотнях убитых талибов
Командир сопротивления в Панджшере заявил о сотнях убитых талибов - РИА Новости, 31.08.2021
Командир сопротивления в Панджшере заявил о сотнях убитых талибов
Командиры Фронта сопротивления Афганистана (ФСА) заявляют о сотнях талибов, убитых и раненных в столкновениях в провинции Панджшер, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:01
2021-08-31T16:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Командиры Фронта сопротивления Афганистана (ФСА) заявляют о сотнях талибов, убитых и раненных в столкновениях в провинции Панджшер, сообщает телеканал CNN.Ранее телеканал TOLO News сообщал, что талибы потеряли семь или восемь бойцов при нападении на аванпост сил сопротивления в Панджшере."На перевале Хавак, который связывает Панджшер (с остальной страной), продолжаются ожесточенные бои. У нас до сих пор нет интернета… "Талибан"* потерял сотни человек убитыми и ранеными", - сказал телеканалу один из командиров ФСА.Представитель ФСА Али Назари заявил, что нападение талибов стало нарушением "джентльменского соглашения" между сторонами. По его словам, бойцы сопротивления уничтожили несколько единиц бронетехники талибов.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/pandzhsher-1747990296.html
https://ria.ru/20210831/pravitelstvo-1748015828.html
афганистан
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд
16:01 31.08.2021
 
Командир сопротивления в Панджшере заявил о сотнях убитых талибов

CNN: командир сопротивления в Панджшере заявил о сотнях убитых и раненных талибов

© AFP 2021 / Noorullah ShirzadaАфганские военные недалеко от места нападения на госучреждение в городе Джелалабад, Афганистан. 31 июля 2018
Афганские военные недалеко от места нападения на госучреждение в городе Джелалабад, Афганистан. 31 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AFP 2021 / Noorullah Shirzada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Командиры Фронта сопротивления Афганистана (ФСА) заявляют о сотнях талибов, убитых и раненных в столкновениях в провинции Панджшер, сообщает телеканал CNN.
Ранее телеканал TOLO News сообщал, что талибы потеряли семь или восемь бойцов при нападении на аванпост сил сопротивления в Панджшере.
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"На перевале Хавак, который связывает Панджшер (с остальной страной), продолжаются ожесточенные бои. У нас до сих пор нет интернета… "Талибан"* потерял сотни человек убитыми и ранеными", - сказал телеканалу один из командиров ФСА.
Представитель ФСА Али Назари заявил, что нападение талибов стало нарушением "джентльменского соглашения" между сторонами. По его словам, бойцы сопротивления уничтожили несколько единиц бронетехники талибов.
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В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Ахмад Масуд
 
 
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