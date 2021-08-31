https://ria.ru/20210831/soprotivlenie-1748019929.html
Командир сопротивления в Панджшере заявил о сотнях убитых талибов
Командир сопротивления в Панджшере заявил о сотнях убитых талибов - РИА Новости, 31.08.2021
Командир сопротивления в Панджшере заявил о сотнях убитых талибов
Командиры Фронта сопротивления Афганистана (ФСА) заявляют о сотнях талибов, убитых и раненных в столкновениях в провинции Панджшер, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:01
2021-08-31T16:01
2021-08-31T16:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152568/50/1525685014_0:146:4591:2728_1920x0_80_0_0_21351354efe54d4add556ce2c46e2e5c.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Командиры Фронта сопротивления Афганистана (ФСА) заявляют о сотнях талибов, убитых и раненных в столкновениях в провинции Панджшер, сообщает телеканал CNN.Ранее телеканал TOLO News сообщал, что талибы потеряли семь или восемь бойцов при нападении на аванпост сил сопротивления в Панджшере."На перевале Хавак, который связывает Панджшер (с остальной страной), продолжаются ожесточенные бои. У нас до сих пор нет интернета… "Талибан"* потерял сотни человек убитыми и ранеными", - сказал телеканалу один из командиров ФСА.Представитель ФСА Али Назари заявил, что нападение талибов стало нарушением "джентльменского соглашения" между сторонами. По его словам, бойцы сопротивления уничтожили несколько единиц бронетехники талибов.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/pandzhsher-1747990296.html
https://ria.ru/20210831/pravitelstvo-1748015828.html
афганистан
панджшер (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152568/50/1525685014_380:0:4212:2874_1920x0_80_0_0_55e08eeb1efa971654376c62bad79881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд
Командир сопротивления в Панджшере заявил о сотнях убитых талибов
CNN: командир сопротивления в Панджшере заявил о сотнях убитых и раненных талибов