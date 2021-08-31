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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210831/shkola-1748031169.html
В Вавожском районе Удмуртии построили школу
В Вавожском районе Удмуртии построили школу - РИА Новости, 31.08.2021
В Вавожском районе Удмуртии построили школу
Школу построили в Вавожском районе Удмуртии, она оборудована по всем современным стандартам, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:44
2021-08-31T17:18
образование - общество
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
удмуртская республика
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УФА, 31 авг – РИА Новости. Школу построили в Вавожском районе Удмуртии, она оборудована по всем современным стандартам, сообщил глава республики Александр Бречалов."Новый учебный год в новой школе начнут ребята из деревень Большое Волково, Макарово и Березек в Вавожском районе. С жителями этих населенных пунктов я познакомился во время одной из своих первых поездок по районам Удмуртии. Они рассказали, что детям очень нужна школа – старое здание в 2016 году было признано непригодным для ремонта. А сегодня в новой школе идут последние приготовления к началу учебного года", - сообщил Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, школа оборудована по последним стандартам: установлена современная техника – интерактивные доски, комплекты ГИА-лабораторий по физике и химии, образовательные модули для изучения робототехники. Учебные мастерские оборудованы столярными, слесарными станками, 3D-принтерами, швейной и кухонной техникой."В районе активно развиваются спортивные направления: лёгкая атлетика, лыжные гонки, лапта, волейбол. Поэтому ребятам будут очень кстати современный спортзал, стадион с хоккейной и игровой площадками. Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и правительство страны за поддержку и финансирование строительства школы. Пусть она станет для учеников надежной ступенькой во взрослую жизнь", - написал глава Удмуртии.В пресс-службе руководителя региона сообщили, что 1 сентября в республике откроются еще три новые школы - начальная школа на 384 места в селе Селты, общеобразовательная школа на 500 мест в поселке Кез и школа на 825 мест в Ижевске на улице Ильфата Закирова, которая разгрузит школу №74.
https://ria.ru/20210824/biblioteki-1747022198.html
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образование - общество, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
16:44 31.08.2021 (обновлено: 17:18 31.08.2021)
 
В Вавожском районе Удмуртии построили школу

Глава Удмуртии Бречалов: в Вавожском районе построили школу

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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УФА, 31 авг – РИА Новости. Школу построили в Вавожском районе Удмуртии, она оборудована по всем современным стандартам, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Новый учебный год в новой школе начнут ребята из деревень Большое Волково, Макарово и Березек в Вавожском районе. С жителями этих населенных пунктов я познакомился во время одной из своих первых поездок по районам Удмуртии. Они рассказали, что детям очень нужна школа – старое здание в 2016 году было признано непригодным для ремонта. А сегодня в новой школе идут последние приготовления к началу учебного года", - сообщил Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, школа оборудована по последним стандартам: установлена современная техника – интерактивные доски, комплекты ГИА-лабораторий по физике и химии, образовательные модули для изучения робототехники. Учебные мастерские оборудованы столярными, слесарными станками, 3D-принтерами, швейной и кухонной техникой.
"В районе активно развиваются спортивные направления: лёгкая атлетика, лыжные гонки, лапта, волейбол. Поэтому ребятам будут очень кстати современный спортзал, стадион с хоккейной и игровой площадками. Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и правительство страны за поддержку и финансирование строительства школы. Пусть она станет для учеников надежной ступенькой во взрослую жизнь", - написал глава Удмуртии.
В пресс-службе руководителя региона сообщили, что 1 сентября в республике откроются еще три новые школы - начальная школа на 384 места в селе Селты, общеобразовательная школа на 500 мест в поселке Кез и школа на 825 мест в Ижевске на улице Ильфата Закирова, которая разгрузит школу №74.
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