https://ria.ru/20210831/puteshestviya-1747941966.html

Туристы рассказали, как отдыхали этим летом

Туристы рассказали, как отдыхали этим летом - РИА Новости, 31.08.2021

Туристы рассказали, как отдыхали этим летом

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как провели отпуск в июне, июле и августе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:46

2021-08-31T10:46

2021-08-31T10:46

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как провели отпуск в июне, июле и августе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании сделали исследование среди 1930 пользователей и выяснили, что 27 процентов летнюю поездку запланировали на последние дни августа — с 23 по 31 число.Респонденты активно путешествовали: 90 процентов сделали это дважды за лето, а каждый десятый — трижды. Причем 39 процентов отметили, что поездки были для них доступнее, чем в прошлом году.Отдыхали в России 82 процента пользователей. У 80 процентов опрошенных отпуск оказался коротким. Путешествовали с семьей 79 процентов туристов.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, туризм, россия, отдых в россии 2021 летом, туристы, детский отдых, отдых на море