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Туристы рассказали, как отдыхали этим летом
Туристы рассказали, как отдыхали этим летом - РИА Новости, 31.08.2021
Туристы рассказали, как отдыхали этим летом
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как провели отпуск в июне, июле и августе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:46
2021-08-31T10:46
2021-08-31T10:46
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как провели отпуск в июне, июле и августе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании сделали исследование среди 1930 пользователей и выяснили, что 27 процентов летнюю поездку запланировали на последние дни августа — с 23 по 31 число.Респонденты активно путешествовали: 90 процентов сделали это дважды за лето, а каждый десятый — трижды. Причем 39 процентов отметили, что поездки были для них доступнее, чем в прошлом году.Отдыхали в России 82 процента пользователей. У 80 процентов опрошенных отпуск оказался коротким. Путешествовали с семьей 79 процентов туристов.
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новости - туризм, туризм, россия, отдых в россии 2021 летом, туристы, детский отдых, отдых на море
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как провели отпуск в июне, июле и августе, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании сделали исследование среди 1930 пользователей и выяснили, что 27 процентов летнюю поездку запланировали на последние дни августа — с 23 по 31 число.
Респонденты активно путешествовали: 90 процентов сделали это дважды за лето, а каждый десятый — трижды. Причем 39 процентов отметили, что поездки были для них доступнее, чем в прошлом году.
Отдыхали в России 82 процента пользователей. У 80 процентов опрошенных отпуск оказался коротким. Путешествовали с семьей 79 процентов туристов.