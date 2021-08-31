https://ria.ru/20210831/puteshestviya-1747859914.html
Эксперты советуют, как путешествовать, не выходя из дома
Эксперты советуют, как путешествовать, не выходя из дома - РИА Новости, 31.08.2021
Эксперты советуют, как путешествовать, не выходя из дома
Эксперты рассказали, как заменить реальное путешествие на виртуальное, если до отпуска далеко или отправиться в поездку пока не получается, сообщает портал... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T03:45
2021-08-31T03:45
2021-08-31T03:49
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, как заменить реальное путешествие на виртуальное, если до отпуска далеко или отправиться в поездку пока не получается, сообщает портал Travel Daily News.Пока есть доступ к компьютеру, можно посмотреть мир, не выходя из дома, пишет издание. Например, гуляя по достопримечательностям разных стран онлайн. "Многие художественные музеи предлагают бесплатные виртуальные экскурсии. Кроме того, такие путешествия помогут лучше подготовиться к будущей поездке".Еще один вариант — виртуальные свидания. По мнению специалистов, онлайн-романы еще и познакомят с культурой интересующей страны. "В интернете можно встретить партнера, кто, как и вы, находится в поисках половинки, с которой можно вместе увидеть мир", — уверен автор статьи.Эксперты советуют не расстраиваться из-за сорвавшейся поездки. По их мнению, снять стресс и улучшить психологическое здоровье помогут медитации.
https://ria.ru/20210830/pensionery-1747847946.html
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