https://ria.ru/20210831/provokatsii-1747962178.html

Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму

Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму - РИА Новости, 31.08.2021

Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму

Многие провокации против России в преддверии выборов сейчас осуществляются через Украину, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:58

2021-08-31T11:58

2021-08-31T13:28

политика

украина

сергей лавров

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Многие провокации против России в преддверии выборов сейчас осуществляются через Украину, заявил глава МИД Сергей Лавров."Это уже стало известно, что они веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы. Вот в Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся, но смешно, на самом деле. При чем здесь российские выборы и Украина?" — сказал министр на встрече с представителями национально-культурных объединений.Лавров идет на выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Вместе с ним также выдвигаются министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Голосование пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Члены нижней палаты парламента избираются на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210830/pamfilova-1747885690.html

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политика, украина, сергей лавров, выборы в государственную думу, россия