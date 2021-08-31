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Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму
Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму - РИА Новости, 31.08.2021
Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму
Многие провокации против России в преддверии выборов сейчас осуществляются через Украину, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:58
2021-08-31T11:58
2021-08-31T13:28
политика
украина
сергей лавров
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Многие провокации против России в преддверии выборов сейчас осуществляются через Украину, заявил глава МИД Сергей Лавров."Это уже стало известно, что они веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы. Вот в Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся, но смешно, на самом деле. При чем здесь российские выборы и Украина?" — сказал министр на встрече с представителями национально-культурных объединений.Лавров идет на выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Вместе с ним также выдвигаются министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Голосование пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Члены нижней палаты парламента избираются на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, украина, сергей лавров, выборы в государственную думу, россия
11:58 31.08.2021 (обновлено: 13:28 31.08.2021)
Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму
Глава МИД Лавров: многие провокации против России перед выборами проходят через Украину