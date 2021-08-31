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В Приамурье мужчина неделю шел в полицию, чтобы признаться в убийствах
В Приамурье мужчина неделю шел в полицию, чтобы признаться в убийствах - РИА Новости, 31.08.2021
В Приамурье мужчина неделю шел в полицию, чтобы признаться в убийствах
Мужчина неделю пешком добирался до полиции с отдаленной оленеводческой фермы в Хабаровском крае, чтобы сообщить о совершенном им во время пьяной ссоры тройном... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:48
2021-08-31T14:48
2021-08-31T14:48
происшествия
хабаровский край
охотский район
следственный комитет россии (ск рф)
охотск
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг – РИА Новости. Мужчина неделю пешком добирался до полиции с отдаленной оленеводческой фермы в Хабаровском крае, чтобы сообщить о совершенном им во время пьяной ссоры тройном убийстве, сообщает СК РФ."Установлено, что на территории оленеводческой фермы в Охотском районе Хабаровского края в августе 2021 года мужчина во время совместного распития спиртных напитков вступил в конфликт со знакомым, в результате чего из ружья застрелил его, а также двух находящихся на территории фермы женщин", - говорится в сообщении.СК уточняет, что транспортного сообщения с отдаленной фермой нет, "мужчина неделю добирался пешком до поселка Охотск, где обратился в полицию и сообщил о совершенном им преступлении". Он задержан, решается вопрос о заключении под стражу.На ферму – в лесную местность, находящуюся далеко от населенных пунктов - выехала следственно-оперативная группа, проводятся неотложные следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210514/ubiystvo-1732297386.html
https://ria.ru/20210310/ubiystvo-1600597297.html
хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, охотский район, следственный комитет россии (ск рф), охотск, россия
В Приамурье мужчина неделю шел в полицию, чтобы признаться в убийствах
В Хабаровском крае мужчина неделю шел в полицию, чтобы признаться в тройном убийстве