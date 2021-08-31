В США призвали Байдена раскрыть Зеленскому "горькую правду"
BI: Байден должен раскрыть Зеленскому "горькую правду" об интересах США на Украине
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обозреватель издания Business Insider Мэтью Май посоветовал президенту США Джо Байдену рассказать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому правду об интересах Вашингтона в Киеве.
Колумнист напомнил, что в июне глава Белого дома принял президента Афганистана Ашрафа Гани и во время беседы не стал скрывать неизбежные проблемы с безопасностью, с которыми столкнется Кабул после вывода войск западной коалиции.
"Сигнал был предельно ясен. Прошло 20 лет, потрачено два триллиона долларов, 2 500 американцев погибли, но обстановка в Афганистане не претерпела фундаментальных изменений", — отметил Май.
По его словам, когда в среду Зеленский посетит Белый дом, Байден получит возможность рассказать ему о том, что в действительности Украина имеет второстепенное значение для национальных интересов США. Американский лидер должен вспомнить свой откровенный разговор с Гани перед неотвратимым падением Афганистана и не менее честно изложить украинскому президенту, в чем заключаются интересы Соединенных Штатов, считает автор.
Май указал на нежелание Киева вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса. Вместо этого украинские власти предприняли летом агрессивную пиар-кампанию с целью вступить в НАТО и Евросоюз, пишет обозреватель. В интервью изданию "Рейтер" Зеленский потребовал от Байдена сказать что-то более конкретное о дорожной карте, позволяющей войти в альянс.
"Это беспардонно максималистская позиция Киева <…> Настаивая на членстве в НАТО, Украина хочет, чтобы США помогли ей решить территориальные споры военным путем, сославшись на пятую статью договора о взаимной обороне", — говорится в публикации.
По мнению колумниста, Байден должен четко заявить Зеленскому, что вопрос о принятии его страны в Североатлантический альянс не рассматривается, и что украинские власти сами должны договариваться с республиками Донбасса.
Белый дом окажет медвежью услугу и себе, и Украине, если будет и дальше заверять, что США поддержат ее позицию, подытожил автор.
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