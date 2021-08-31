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Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий
Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий - РИА Новости, 31.08.2021
Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий
2 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов".
2021-08-31T12:21
2021-08-31T12:21
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.Дебаты, регулярные поездки по регионам и встречи с избирателями, продвижение предвыборных программ, громкие заявления и предложения – избирательная кампания достигла кульминационного этапа. Сейчас активность партий напрямую влияет на их рейтинги, давая экспертному сообществу почву для более точного прогнозирования итогов выборов. Какие общественно значимые темы могут стать факторами роста рейтингов партий? Каких активностей ожидать от участников выборов в ближайшие полмесяца?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:21 31.08.2021
 

Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий

Читать ria.ru в
2 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов".
Задать вопрос
Участники:
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.
Дебаты, регулярные поездки по регионам и встречи с избирателями, продвижение предвыборных программ, громкие заявления и предложения – избирательная кампания достигла кульминационного этапа. Сейчас активность партий напрямую влияет на их рейтинги, давая экспертному сообществу почву для более точного прогнозирования итогов выборов. Какие общественно значимые темы могут стать факторами роста рейтингов партий? Каких активностей ожидать от участников выборов в ближайшие полмесяца?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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