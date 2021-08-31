https://ria.ru/20210831/partii-1747967655.html

Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий

Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий - РИА Новости, 31.08.2021

Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий

2 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов".

2021-08-31T12:21

2021-08-31T12:21

2021-08-31T12:21

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1747967655.jpg?1630401691

Задать вопросУчастники:- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.Дебаты, регулярные поездки по регионам и встречи с избирателями, продвижение предвыборных программ, громкие заявления и предложения – избирательная кампания достигла кульминационного этапа. Сейчас активность партий напрямую влияет на их рейтинги, давая экспертному сообществу почву для более точного прогнозирования итогов выборов. Какие общественно значимые темы могут стать факторами роста рейтингов партий? Каких активностей ожидать от участников выборов в ближайшие полмесяца?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы