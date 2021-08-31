https://ria.ru/20210831/otstavka-1747941615.html

Министр обороны Казахстана ушел в отставку

Министр обороны Казахстана ушел в отставку - РИА Новости, 31.08.2021

Министр обороны Казахстана ушел в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева после ЧП на складе боеприпасов, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:17

2021-08-31T10:17

2021-08-31T10:20

в мире

происшествия

казахстан

жамбылская область

министерство обороны казахстана

касым-жомарт токаев

нурлан ермекбаев

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АЛМА-АТА, 31 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева после ЧП на складе боеприпасов, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Ведомство сообщало о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего."Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - написал Уали в Instagram.Ермекбаев ранее заявлял, что готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана. Летом 2019 года президент Казахстана выразил неудовлетворение положением дел в министерстве обороны и объявил строгий выговор главе ведомства Ермекбаеву после аналогичного ЧП на арсенале в городе Арысь.

https://ria.ru/20210829/sklad-1747717731.html

https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747468440.html

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в мире, происшествия, казахстан, жамбылская область, министерство обороны казахстана, касым-жомарт токаев, нурлан ермекбаев