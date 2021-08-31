https://ria.ru/20210831/onkologiya-1747945339.html
Подростки с онкологией продолжат лечение в детских больницах после 18 лет
Подростки с онкологией продолжат лечение в детских больницах после 18 лет - РИА Новости, 31.08.2021
Подростки с онкологией продолжат лечение в детских больницах после 18 лет
Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после совершеннолетия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:37
2021-08-31T10:37
2021-08-31T10:37
общество
здоровье - общество
онкология
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после совершеннолетия, сообщает пресс-служба кабмина."Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после того, как им исполнится 18 лет. Это позволит не прерывать терапию, не терять время на поиск новой клиники и оформление документов. Такие изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и утверждены постановлением правительства", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что по прежним правилам пациенты, лечащиеся в детских онкологических клиниках, в день наступления совершеннолетия должны перейти во взрослую больницу, независимо от состояния."Всё это занимает немало времени, а значит, вызывает перерыв в лечении и создаёт угрозу для здоровья пациента. Теперь детские медицинские учреждения, оказывающие помощь по профилю "Онкология", смогут продолжать лечение своих пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210720/onkologiya-1742063434.html
https://ria.ru/20210623/amur-1738203587.html
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общество, здоровье - общество, онкология
Подростки с онкологией продолжат лечение в детских больницах после 18 лет
Подростки с онкологией смогут продолжать лечение в детских профбольницах после 18 лет
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями
, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после совершеннолетия, сообщает пресс-служба кабмина.
"Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после того, как им исполнится 18 лет. Это позволит не прерывать терапию, не терять время на поиск новой клиники и оформление документов. Такие изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и утверждены постановлением правительства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по прежним правилам пациенты, лечащиеся в детских онкологических клиниках, в день наступления совершеннолетия должны перейти во взрослую больницу, независимо от состояния.
"Всё это занимает немало времени, а значит, вызывает перерыв в лечении и создаёт угрозу для здоровья пациента. Теперь детские медицинские учреждения, оказывающие помощь по профилю "Онкология", смогут продолжать лечение своих пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год", - добавляется в сообщении.