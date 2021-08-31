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Наблюдателей из 54 стран пригласили на выборы в Госдуму

Наблюдателей из 54 стран пригласили на выборы в Госдуму - РИА Новости, 31.08.2021

Наблюдателей из 54 стран пригласили на выборы в Госдуму

Для наблюдения за выборами в Государственную думу в РФ пригласили представителей 54 стран, следует из материалов Центризбиркома, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:25

2021-08-31T11:25

2021-08-31T11:34

политика

выборы в государственную думу

цик рф

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Для наблюдения за выборами в Государственную думу в РФ пригласили представителей 54 стран, следует из материалов Центризбиркома, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В 2021 году для наблюдения за выборами депутатов Госдумы восьмого созыва приглашены представители 54 государств из 17 международных организаций, 34 национальных парламентов и 36 национальных избирательных органов", - говорится в материалах ЦИК, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20210805/obse-1744429316.html

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политика, выборы в государственную думу, цик рф