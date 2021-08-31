В Удмуртии автоматизируют более тысячи рабочих мест
В Удмуртии появится 1143 автоматизированных рабочих места в сфере здравоохранения
УФА, 31 авг – РИА Новости. Более тысячи рабочих мест медиков Удмуртии автоматизируют в 2021 году по нацпроекту, что позволит эффективнее управлять лекарственным обеспечением, отслеживать соблюдение клинических рекомендаций и качество маршрутизации пациентов, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В 2021 году в Удмуртии появится еще 1143 автоматизированных рабочих места, из них 139 в фельдшерско-акушерских пунктах. Проект по цифровизации медицины создаст полноценную информационную систему здравоохранения, включающую в себя и документооборот, и цифровые базы данных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения реализуется в Удмуртии в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
"Цифровой контур и кадры – это сейчас приоритетные федеральные проекты в рамках национального проекта "Здравоохранение", потому что это основа: сначала нужны квалифицированные кадры в достаточном количестве и информатизация, а потом уже эту систему надстраивать и расширять", - цитирует пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова.
Власти региона сообщают, что создание единого контура в значительной степени повлияет на скорость лечения пациентов и на возможности профилактики. Также система позволит эффективнее управлять лекарственным обеспечением, отслеживать соблюдение клинических рекомендаций, качество маршрутизации пациентов.