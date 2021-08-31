https://ria.ru/20210831/mediki-1748046904.html

В Удмуртии автоматизируют более тысячи рабочих мест

В Удмуртии автоматизируют более тысячи рабочих мест - РИА Новости, 31.08.2021

В Удмуртии автоматизируют более тысячи рабочих мест

Более тысячи рабочих мест медиков Удмуртии автоматизируют в 2021 году по нацпроекту, что позволит эффективнее управлять лекарственным обеспечением, отслеживать... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:41

2021-08-31T17:41

2021-08-31T17:41

удмуртская республика

общество

медицина

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

врачи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d80dadff195744b7fd209a8c4628985a.jpg

УФА, 31 авг – РИА Новости. Более тысячи рабочих мест медиков Удмуртии автоматизируют в 2021 году по нацпроекту, что позволит эффективнее управлять лекарственным обеспечением, отслеживать соблюдение клинических рекомендаций и качество маршрутизации пациентов, сообщили в пресс-службе главы республики.Отмечается, что проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения реализуется в Удмуртии в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным."Цифровой контур и кадры – это сейчас приоритетные федеральные проекты в рамках национального проекта "Здравоохранение", потому что это основа: сначала нужны квалифицированные кадры в достаточном количестве и информатизация, а потом уже эту систему надстраивать и расширять", - цитирует пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова.Власти региона сообщают, что создание единого контура в значительной степени повлияет на скорость лечения пациентов и на возможности профилактики. Также система позволит эффективнее управлять лекарственным обеспечением, отслеживать соблюдение клинических рекомендаций, качество маршрутизации пациентов.

https://ria.ru/20210731/udmurtiya-1743733842.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медицина, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, врачи, россия