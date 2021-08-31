https://ria.ru/20210831/lavrov-1748005843.html

Москва выступает за безопасность и мир в Афганистане, заявил Лавров

Москва выступает за безопасность и мир в Афганистане, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2021

Москва выступает за безопасность и мир в Афганистане, заявил Лавров

Россия занимает позицию в пользу процветания и мира в Афганистане и тех решений, которые исключают использование страны террористами, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:14

2021-08-31T15:14

2021-08-31T15:47

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия занимает позицию в пользу процветания и мира в Афганистане и тех решений, которые исключают использование страны террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."(Занимаем) позицию в пользу мира, процветания и безопасности в этом регионе. Мира для афганского народа, процветания для афганского народа. И тех решений, которые должны исключить вероятность дальнейшего использования территории Афганистана террористами, наркоторговцами и прочими представителями организованной преступности", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с армянским коллегой на вопрос журналистов, какую позицию Россия занимает по ситуации в Афганистане.Лидеры стран ОДКБ сформулируют общий подход по Афганистану на саммите в сентябре, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши подходы в рамках ОДКБ будут сформулированы на встрече в верхах, которая состоится в середине сентября в Душанбе. Эта тема также обязательно будет обсуждаться на саммите ШОС, который пройдет также в столице Таджикистана вслед за саммитом ОДКБ", - сообщил Лавров на брифинге по итогам переговоров с армянским коллегой.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/pravitelstvo-1748015828.html

https://ria.ru/20210830/vosstanovlenie-1747805849.html

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