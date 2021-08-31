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Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией - 0,04% - отмечен в Республике Алтай, Москва занимает второе место с показателем 0,07%,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:41
2021-08-31T11:41
2021-08-31T11:41
распространение коронавируса
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республика алтай
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Наименьший суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией - 0,04% - отмечен в Республике Алтай, Москва занимает второе место с показателем 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай - 0,04%, Москва - 0,07%, Санкт-Петербург - 0,09%", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
В Республике Алтай зафиксировали наименьшие темпы прироста случаев COVID-19