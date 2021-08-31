https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747958164.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией - 0,04% - отмечен в Республике Алтай, Москва занимает второе место с показателем 0,07%,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:41

2021-08-31T11:41

2021-08-31T11:41

распространение коронавируса

санкт-петербург

республика алтай

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Наименьший суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией - 0,04% - отмечен в Республике Алтай, Москва занимает второе место с показателем 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай - 0,04%, Москва - 0,07%, Санкт-Петербург - 0,09%", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

республика алтай

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии