https://ria.ru/20210831/infektsii-1747982067.html

Роспотребнадзор оценил риск завоза инфекций из Индии

Роспотребнадзор оценил риск завоза инфекций из Индии - РИА Новости, 31.08.2021

Роспотребнадзор оценил риск завоза инфекций из Индии

Риск завоза в Россию инфекционных заболеваний из Индии в настоящее время сведен к минимуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:25

2021-08-31T13:25

2021-08-31T13:25

в мире

индия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

уттар-прадеш

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Риск завоза в Россию инфекционных заболеваний из Индии в настоящее время сведен к минимуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее власти индийского штата Уттар-Прадеш заявили, что от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх опроверг это заявление и уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и семеро взрослых.Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге - высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов."Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Индии. Страна эндемична по ряду инфекционных болезней с явлениями лихорадки и обезвоживания. Причиной указанных симптомов могут быть следующие болезни, передаваемые комарами: лихорадка денге, лихорадка чикунгунья, японский энцефалит, малярия. Местные власти заявили, что наиболее вероятный вариант – лихорадка денге", - говорится в сообщении."Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения предполагаемой болезни на территории России практически отсутствует",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210831/bolezn-1747920229.html

https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742950802.html

индия

уттар-прадеш

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, уттар-прадеш, россия