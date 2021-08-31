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Роспотребнадзор оценил риск завоза инфекций из Индии
Роспотребнадзор оценил риск завоза инфекций из Индии - РИА Новости, 31.08.2021
Роспотребнадзор оценил риск завоза инфекций из Индии
Риск завоза в Россию инфекционных заболеваний из Индии в настоящее время сведен к минимуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:25
2021-08-31T13:25
в мире
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
уттар-прадеш
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Риск завоза в Россию инфекционных заболеваний из Индии в настоящее время сведен к минимуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее власти индийского штата Уттар-Прадеш заявили, что от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх опроверг это заявление и уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и семеро взрослых.Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге - высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов."Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Индии. Страна эндемична по ряду инфекционных болезней с явлениями лихорадки и обезвоживания. Причиной указанных симптомов могут быть следующие болезни, передаваемые комарами: лихорадка денге, лихорадка чикунгунья, японский энцефалит, малярия. Местные власти заявили, что наиболее вероятный вариант – лихорадка денге", - говорится в сообщении."Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения предполагаемой болезни на территории России практически отсутствует",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210831/bolezn-1747920229.html
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в мире, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, уттар-прадеш, россия
13:25 31.08.2021
 
Роспотребнадзор оценил риск завоза инфекций из Индии

Роспотребнадзор: риск завоза инфекций из Индии в Россию сведен к минимуму

© AP Photo / Rajanish KakadeМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Rajanish Kakade
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Риск завоза в Россию инфекционных заболеваний из Индии в настоящее время сведен к минимуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее власти индийского штата Уттар-Прадеш заявили, что от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх опроверг это заявление и уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и семеро взрослых.
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В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни
Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге - высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.
"Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Индии. Страна эндемична по ряду инфекционных болезней с явлениями лихорадки и обезвоживания. Причиной указанных симптомов могут быть следующие болезни, передаваемые комарами: лихорадка денге, лихорадка чикунгунья, японский энцефалит, малярия. Местные власти заявили, что наиболее вероятный вариант – лихорадка денге", - говорится в сообщении.
"Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения предполагаемой болезни на территории России практически отсутствует",- говорится в сообщении.
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В миреИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоУттар-ПрадешРоссия
 
 
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