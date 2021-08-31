https://ria.ru/20210831/gvatemala-1747931508.html

Против экс-генералов армии Гватемалы завели новое дело о геноциде

Против экс-генералов армии Гватемалы завели новое дело о геноциде - РИА Новости, 31.08.2021

Против экс-генералов армии Гватемалы завели новое дело о геноциде

Суд Гватемалы постановил открыть дело о геноциде в отношении Бенедикто Лукаса и Мануэля Кальехаса - штабных генералов, которые руководили армией в период... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T08:19

2021-08-31T08:19

2021-08-31T08:19

в мире

гватемала (республика)

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МЕХИКО, 31 авг - РИА Новости. Суд Гватемалы постановил открыть дело о геноциде в отношении Бенедикто Лукаса и Мануэля Кальехаса - штабных генералов, которые руководили армией в период зачисток этнической группы майя иксиль в 1978-1982 годах и с 2018 года отбывают 58-летние сроки за изнасилование и похищение."Судья Мигель Анхель Гальвес отправил под суд бывших генералов Бенедикто Лукаса Гарсиа, бывшего начальника генерального штаба армии, и Мануэля Антонио Кальехаса-и-Кальехаса, бывшего начальника разведывательного отдела генерального штаба армии", - говорится в совместном заявлении Ассоциации правосудия по примирению и Управления по правам человека архиепископа Гватемалы.В рамках нового дела генпрокуратура обвиняет генералов в преступлениях против человечности, насильственных исчезновениях и геноциде народа майя иксиль. Во время правительства Ромео Лукаса Гарсии армейские подразделения регулярно совершали рейды в департаменте Киче, которые назывались зачистками. Следователи утверждают, что за этот период было совершено по меньшей мере 31 массовое убийство представителей народа иксиль - жертвами пыток, похищений, изнасилований и убийств стал 1731 человек, были полностью уничтожены 23 коренных поселения.В 2018 году генералов в составе группы уже приговорили к 58 годам лишения свободы за пытки и изнасилование женщины и похищение ее ребенка в 1981 году.Арихепископ Гватемалы и Ассоциации правосудия по примирению назвали суд о геноциде первым шагом в восстановлении справедливости и призвали не допустить амнистии фигурантам."Дело за гватемальским судом, чтобы отреагировать в соответствии с законом, высочайшими стандартами честности, беспристрастности и справедливости, чтобы не допустить безнаказанности и пресечь попытки наложить амнистию, чтобы залечить раны прошлого, почтить память жертв и сделать так, чтобы ужасные преступления никогда не повторились", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20210719/genotsid-1741915170.html

https://ria.ru/20210729/polisario-1743439732.html

гватемала (республика)

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в мире, гватемала (республика)