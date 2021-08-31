Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/gvatemala-1747931508.html
Против экс-генералов армии Гватемалы завели новое дело о геноциде
Против экс-генералов армии Гватемалы завели новое дело о геноциде - РИА Новости, 31.08.2021
Против экс-генералов армии Гватемалы завели новое дело о геноциде
Суд Гватемалы постановил открыть дело о геноциде в отношении Бенедикто Лукаса и Мануэля Кальехаса - штабных генералов, которые руководили армией в период... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T08:19
2021-08-31T08:19
в мире
гватемала (республика)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152035/37/1520353723_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e4b3c06bbe6aed3a24aee0740f1ce1d.jpg
МЕХИКО, 31 авг - РИА Новости. Суд Гватемалы постановил открыть дело о геноциде в отношении Бенедикто Лукаса и Мануэля Кальехаса - штабных генералов, которые руководили армией в период зачисток этнической группы майя иксиль в 1978-1982 годах и с 2018 года отбывают 58-летние сроки за изнасилование и похищение."Судья Мигель Анхель Гальвес отправил под суд бывших генералов Бенедикто Лукаса Гарсиа, бывшего начальника генерального штаба армии, и Мануэля Антонио Кальехаса-и-Кальехаса, бывшего начальника разведывательного отдела генерального штаба армии", - говорится в совместном заявлении Ассоциации правосудия по примирению и Управления по правам человека архиепископа Гватемалы.В рамках нового дела генпрокуратура обвиняет генералов в преступлениях против человечности, насильственных исчезновениях и геноциде народа майя иксиль. Во время правительства Ромео Лукаса Гарсии армейские подразделения регулярно совершали рейды в департаменте Киче, которые назывались зачистками. Следователи утверждают, что за этот период было совершено по меньшей мере 31 массовое убийство представителей народа иксиль - жертвами пыток, похищений, изнасилований и убийств стал 1731 человек, были полностью уничтожены 23 коренных поселения.В 2018 году генералов в составе группы уже приговорили к 58 годам лишения свободы за пытки и изнасилование женщины и похищение ее ребенка в 1981 году.Арихепископ Гватемалы и Ассоциации правосудия по примирению назвали суд о геноциде первым шагом в восстановлении справедливости и призвали не допустить амнистии фигурантам."Дело за гватемальским судом, чтобы отреагировать в соответствии с законом, высочайшими стандартами честности, беспристрастности и справедливости, чтобы не допустить безнаказанности и пресечь попытки наложить амнистию, чтобы залечить раны прошлого, почтить память жертв и сделать так, чтобы ужасные преступления никогда не повторились", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20210719/genotsid-1741915170.html
https://ria.ru/20210729/polisario-1743439732.html
гватемала (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152035/37/1520353723_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_cda5b78a8e4cf7e1d3c87c61f3d58f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, гватемала (республика)
08:19 31.08.2021
 
Против экс-генералов армии Гватемалы завели новое дело о геноциде

Против экс-генералов армии Гватемалы Лукаса и Кальехаса завели новое дело о геноциде

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГватемала-Сити
Гватемала-Сити - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 31 авг - РИА Новости. Суд Гватемалы постановил открыть дело о геноциде в отношении Бенедикто Лукаса и Мануэля Кальехаса - штабных генералов, которые руководили армией в период зачисток этнической группы майя иксиль в 1978-1982 годах и с 2018 года отбывают 58-летние сроки за изнасилование и похищение.
"Судья Мигель Анхель Гальвес отправил под суд бывших генералов Бенедикто Лукаса Гарсиа, бывшего начальника генерального штаба армии, и Мануэля Антонио Кальехаса-и-Кальехаса, бывшего начальника разведывательного отдела генерального штаба армии", - говорится в совместном заявлении Ассоциации правосудия по примирению и Управления по правам человека архиепископа Гватемалы.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 17:52
Премьер Косово обвинил власти Сербии в трех актах геноцида, пишут СМИ
В рамках нового дела генпрокуратура обвиняет генералов в преступлениях против человечности, насильственных исчезновениях и геноциде народа майя иксиль. Во время правительства Ромео Лукаса Гарсии армейские подразделения регулярно совершали рейды в департаменте Киче, которые назывались зачистками. Следователи утверждают, что за этот период было совершено по меньшей мере 31 массовое убийство представителей народа иксиль - жертвами пыток, похищений, изнасилований и убийств стал 1731 человек, были полностью уничтожены 23 коренных поселения.
В 2018 году генералов в составе группы уже приговорили к 58 годам лишения свободы за пытки и изнасилование женщины и похищение ее ребенка в 1981 году.
Арихепископ Гватемалы и Ассоциации правосудия по примирению назвали суд о геноциде первым шагом в восстановлении справедливости и призвали не допустить амнистии фигурантам.
"Дело за гватемальским судом, чтобы отреагировать в соответствии с законом, высочайшими стандартами честности, беспристрастности и справедливости, чтобы не допустить безнаказанности и пресечь попытки наложить амнистию, чтобы залечить раны прошлого, почтить память жертв и сделать так, чтобы ужасные преступления никогда не повторились", - сказано в заявлении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 14:04
В Испании закрыли дело о геноциде против генсека Полисарио
 
В миреГватемала (республика)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния